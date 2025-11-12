HomeSerie TvNews

Una mamma per amica: Jared Padalecki sceglie chi è stato il miglior fidanzato di Rory nel grande dibattito sulla serie TV

-



Jared Padalecki

Sono passati 25 anni dall’uscita della commedia drammatica Una mamma per amica (Gilmore Girls), e l’argomento che continua a far discutere tutti è con chi avrebbe dovuto finire Rory Gilmore (interpretata da Alexis Bledel).

In un’intervista con People, Jared Padalecki, noto per aver interpretato il primo fidanzato di Rory, Dean Forester, e Matt Czuchry, che ha interpretato il suo fidanzato del college Logan Huntzburger, hanno finalmente rivelato chi secondo loro era il fidanzato migliore per Rory.

Padalecki: “Io tifo per Jess, è divertente. Conoscendo la serie e avendo un’idea di dove fosse Rory nella sua vita. Erano tutti imperfetti, chiariamoci. Beh, direi che Dean era imperfetto. Avevano tutti i loro problemi, ma oggi tifo per Jess”.

Czuchry: “La mia opinione è cambiata nel corso del tempo. Penso che ora, dato che abbiamo avuto quella parte su Netflix che tornava indietro nel tempo e abbiamo avuto anche quell’altro aspetto, che è stato fantastico, è stato molto divertente, ma penso che se lui cambiasse vita, allora potrei vedere Logan tornare e stare con Rory. Si troverebbe in una situazione completamente diversa nella sua vita”.

Jess (interpretato da Milo Ventimiglia), Dean e Logan hanno tutti desiderato la protagonista mentre lei affrontava gli alti e bassi della vita insieme a sua madre, Lorelai Gilmore (interpretata da Lauren Graham). La serie è durata sette stagioni, compreso lo spin-off di Netflix Gilmore Girls: A Year in the Life.

Il duo madre-figlia Lorelai e Rory è presente in tutta la serie, dove il loro legame viene messo alla prova, ma alla fine rimane indissolubile. Creata da Amy Sherman-Palladino, la serie ha avuto una rinascita da quando è arrivata su servizi di streaming come Netflix, portando una nuova generazione a trovare gioia e umorismo nella stravagante città di Stars Hollow.

Czuchry e Padalecki riflettono sul successo della serie e sul motivo per cui credono che Gilmore Girls sia ancora popolare dopo 25 anni. Czuchry afferma: “È semplicemente incredibile che dopo tutto questo tempo siamo ancora qui e ne parliamo con tutte le generazioni che hanno guardato la serie. È semplicemente bellissimo far parte di quella storia.”

Padalecki riflette sull’incontro con i suoi colleghi del cast, tra cui Czuchry, quando il suo personaggio è arrivato sul set nella quinta stagione. “Mi piacerebbe dire che mi è sembrato un cambio della guardia, ma penso che Rory [interpretata da Alexis Bledel] avesse già rotto con Dean. Sapevo che era in buone mani”, ha affermato.

Gilmore Girls è attualmente disponibile in streaming su Netflix.

