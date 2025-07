Superman ha delle scene post credits?

I cinema italiani si tingono di blu e rosso oggi, con l’arrivo in sala di Superman (la nostra recensione), due giorni prima dell’uscita statunitense. Il film che già sta facendo parlare di sé, polarizzando le opinioni, arriva nelle nostre sale con i migliori presupposti per portare un sacco di gente al cinema, in queste settimane estive.

Ma trattandosi di un cinecomic, di un nuovo inizio per una saga cinematografica, è legittimo chiedersi se il film di James Gunn ha o meno delle scene post credits! Ebbene, la risposta è sì, anche se forse non si tratta delle scene che ci aspettavamo!

Per quanto riguarda le scene post-credit, sono esattamente quelle che sono trapelate qualche settimana fa. Nessuna delle due è imperdibile, ma se siete fan, ovviamente vorrete rimanere per vedere più contenuti possibili su Superman!

Seguono SPOILER!

La prima mostra Clark Kent e Krypto sulla Luna insieme (un’inquadratura che è stata usata in poster e spot televisivi), mentre la seconda è una scenetta umoristica con Superman e Mister Terrific che osservano la distruzione di Metropolis. Mostra Superman che critica l’operato del collega supereroe: nel suo ricucire la spaccatura multidimensionale di Metropolis, Mr. Terrific non ha rimesso insieme alla perfezione un palazzo, lasciandolo leggermente storto. Il commento dell’Uomo d’Acciaio fa arrabbiare seriamente Mr. Terrific, il risultato è un momento buffo trai due eroi.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).