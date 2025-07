Superman propone un controverso cambiamento nell’origine del protagonista

ATTENZIONE – l’articolo contiene Spoiler su Superman di James Gunn

Diversi mesi fa, è stato riferito che la star dei Guardiani della Galassia, Bradley Cooper, era stata scelta per il ruolo di Jor-El nel Superman di James Gunn (la nostra recensione). Il regista James Gunn ha poi confermato che l’attore interpreta il padre kryptoniano di Clark Kent, sebbene una fuga di notizie sulla trama che suggeriva che potesse essere un personaggio malvagio sia stata accolta con scetticismo.

Dopo aver visto il film, possiamo confermare che in parte queste voci non erano del tutto sbagliate. Dopo che Lex Luthor e l’Ingegnere invadono la Fortezza della Solitudine, decodificano un messaggio di Jor-El a Kal-El. Precedentemente abbiamo appreso che Superman ha sempre ascoltato il messaggio dei genitori fino a un certo punto, dal momento che questo era rimasto danneggiato nei viaggio verso la Terra. Quella parte di messaggio diceva a Kal che lui era stato mandato sulla Terra per proteggere gli umani. L’intervento di Lex e dell’Ingegnere corregge e recupera il messaggio originale, e viene rivelato che Jor-El non aveva un’alta opinione dei terrestri (come dargli torto?) e credeva che fossero stupidi e facili da governare. Lo si ascolta mentre suggerisce a suo figlio di prendere molte mogli, fare più figli possibile e governare la Terra in nome di Krypton.

Questo cambiamento dipinge Jor-El in una luce estremamente negativa anche se in un certo senso “divina” e distante, cosa che il suo figlio biologico non è affatto. Tuttavia, solleva un affascinante dibattito tra natura e cultura, permettendo a Gunn di esplorare l’umanità di Clark Kent e l’impatto positivo che i suoi genitori umani, Jonathan e Martha, hanno avuto su di lui.

Il ruolo di Cooper è minimo, ma Gunn sembra essersi ispirato ai fumetti in cui Jor-El veniva dipinto in una luce antagonista dopo che si era scoperto che era sopravvissuto alla distruzione di Krypton. Ovviamente, alla fine del film Superman sembra rifiutare la sua eredità kryptoniana sostituendo la sua registrazione di Jor-El e Lara nella Fortezza della Solitudine con i filmini di famiglia dei Kent.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).