Superman: James Gunn aggiorna sul nuovo film e sul collegamento con Peacemaker

Di Gianmaria Cataldo

-

Superman film 2025

La premiere della seconda stagione di Peacemaker si sta svolgendo in queste ore a Los Angeles, e in tale occasione James Gunn ha condiviso un aggiornamento sul prossimo capitolo di quella che lui definisce la “Saga di Supermandurante un’intervista con THR sul red carpet. Già in precedenza era stato confermato che Gunn sta lavorando a una sorta di sequel di Superman (in precedenza descritto come parte della “Famiglia Superman”), e il regista ha ora rivelato di aver già completato una bozza del progetto e spera di vederlo entrare in produzione abbastanza presto.

Non sappiamo ancora molto di questo film, ma ci sono molte speculazioni sul fatto che potrebbe concentrarsi sull’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) che fa squadra con Supergirl (Milly Alcock) e Krypto per affrontare Brainiac e/o forse The Authority. “È una parte importante, sicuramente Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU in questa stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”, ha aggiunto Gunn.

Ci saranno molte guest star, molti personaggi che abbiamo già incontrato in Superman. Non credo ci sia nulla che abbia mai fatto che ami più di questa stagione di Peacemaker, quindi sono davvero entusiasta che la gente lo veda“. Se davvero Gunn ha già completato una prima bozza, potrebbe non volerci molto prima che qualche annuncio ufficiale venga fornito ai fan. Questo ci permetterà di sapere cosa c’è nel futuro di Superman e di sua cugina Supergirl, ma anche dell’intero DCU.

