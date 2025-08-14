Bill Skarsgård in Locked: l’occasione per “liberarsi” del genere horror

Il prossimo film di Bill Skarsgård è Locked – In Trappola, con cui prosegue una carriera che può dargli una pausa dall’horror, anche se solo per un po’. Bill Skarsgård ha avuto un grande anno nel 2024 con tre film. Il suo successo più recente è il film horror gotico Nosferatu di Robert Eggers, in cui ha interpretato il cattivo principale, il Conte Orlok. Si tratta di un altro capitolo alla lunga storia di Skarsgård con il genere horror, iniziata nel 2013 quando ha interpretato il vampiro Roman Godfrey in Hemlock Grove.

Nel 2017, Bill Skarsgård è entrato a far parte della storia dell’horror quando ha interpretato Pennywise il Clown Danzante nell’adattamento di Andy Muschietti del romanzo di Stephen King It. Questo ha reso Skarsgård il primo attore a interpretare Pennywise sul grande schermo e il secondo in assoluto a interpretare il personaggio, accanto a Tim Curry. Da allora, Skarsgård ha spesso esplorato il genere horror (sia come cattivo che come vittima) e ora è fortemente associato ad esso, ma il suo nuovo progetto, Locked – In Trappola, prosegue una tendenza della sua carriera che potrebbe tenerlo lontano dall’horror per un po’.

Locked – In Trappola prosegue la tendenza action di Bill Skarsgård

Bill Skarsgård ha dato una possibilità ai film d’azione

Solo un paio di mesi dopo aver interpretato il Conte Orlok, Bill Skarsgård si prenderà una pausa dai film horror con il film d’azione e poliziesco Locked – In Trappola. Diretto da David Yarovesky, Locked segue Eddie (Skarsgård), un ladro che scassina un’auto. Tuttavia, una volta dentro, il proprietario dell’auto, William (Anthony Hopkins), lo chiude a chiave dentro e lo colpisce con il taser attraverso alcune modifiche apportate all’auto. William vuole dare a Eddie una lezione di moralità e onestà, ma la sua punizione si intensifica a livelli terrificanti. Pur con accenni di horror, Locked è più un film d’azione, che prosegue una recente tendenza nella carriera di Skarsgård.

Locked – In Trappola è il remake in lingua inglese del film d’azione argentino del 2019 4×4

Sebbene Skarsgård avesse già preso parte a film d’azione, come The Divergent Series: Allegiant e Atomica Bionda, non ha avuto un ruolo principale in un film d’azione fino a John Wick: Capitolo 4 nel 2023. Skarsgård interpreta il Marchese Vincent de Gramont, un potente membro della Tavola Alta la cui posizione viene contestata da Wick. L’interpretazione di Skarsgård in John Wick 4 è stata elogiata, insieme a quella di Keanu Reeves e Donnie Yen. Nel 2024, Skarsgård ha recitato nella commedia d’azione distopica Boy Kills World.

In questo film, Bill Skarsgård interpreta Boy, un sordomuto in cerca di vendetta contro i Van Der Koy, che hanno ucciso la sua famiglia. Le doti d’azione di Skarsgård in Boy Kills World hanno ricevuto molti elogi dalla critica e sono state spesso considerate il punto di forza del film. Un paio di mesi dopo, Skarsgård ha recitato ne Il Corvo nel ruolo di Eric Draven, che non è stato esattamente elogiato dalla critica. Nonostante la mancanza di alchimia con la sua co-protagonista, FKA Twigs, l’interpretazione d’azione di Skarsgård è stata una delle cose migliori del film. Locked potrebbe proseguire la serie di film d’azione di Skarsgård, dandogli una pausa dall’horror.

Bill Skarsgård tornerà a interpretare il suo miglior personaggio horror nel 2025

Bill Skarsgård ha un altro progetto horror in programma

Nonostante Skarsgård abbia dimostrato di saper essere una star d’azione e di sapersi fare strada in questo genere, ha un altro progetto horror in sospeso. Skarsgård riprende il ruolo di Pennywise nella serie TV Welcome to Derry, un prequel dei film di It di Muschietti. Si dice che la serie esplori le origini di Pennywise e, sebbene il ritorno di Skarsgård sia ufficiale, non si sa quanto sarà coinvolto. Sicuramente, il ritorno di Skarsgård nei panni di Pennywise è entusiasmante e può rispondere ai più grandi interrogativi sulla storia passata di Pennywise e sul suo legame con Derry.

Bill Skarsgård non ha altri progetti horror in programma per il prossimo futuro dopo Welcome to Derry. Sul grande schermo, Skarsgård apparirà nel dramma poliziesco storico Dead Man’s Wire nel ruolo di Tony Kiritsis e in Emperor nel ruolo di Filippo II di Spagna. Bill Skarsgård sta mostrando la sua versatilità recitativa in altri generi e il mondo dell’azione lo ha accolto con particolare favore.