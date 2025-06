Superman: ecco come Nathan Fillion si è guadagnato il suo taglio a scodella

Nathan Fillion ha interpretato T.D.K. in The Suicide Squad e Master Karja in Guardiani della Galassia Vol. 3, e torna a collaborare con il regista James Gunn per il ruolo principale di Guy Gardner/Lanterna Verde del DCU in Superman.

Il suo casting ha ricevuto recensioni per lo più positive dai fan e scopriremo cosa Fillion saprà fare come eroe nel prossimo film sull’Uomo d’Acciaio e nella seconda stagione di Peacemaker. L’attore dovrebbe apparire anche in Lanterns, dove si unirà ai suoi compagni del Corpo delle Lanterne Verdi del Settore 2814, Hal Jordan e John Stewart. Tuttavia, è improbabile che si tratti di un cameo prolungato, poiché l’attenzione sarà concentrata sulla dinamica tra Hal e John, oltre a un mistero ambientato sulla Terra.

Powered by

James Gunn ha condiviso un nuovo speciale per Superman, rivelando come Nathan Fillion si è guadagnato il suo taglio a scodella. Come vedrete di seguito, l’attore ha indossato una parrucca che è stata poi adattata all’iconica acconciatura di Guy, anche se il suo regista non ha potuto fare a meno di divertirsi un po’ con la stranezza della situazione.

Il video si conclude con una breve clip dal film. Si vede Lois Lane del Daily Planet che riferisce con rabbia a Guy che il suo taglio è veramente brutto. Lui non sembra cogliere.

“Si è parlato di acconciature diverse”, ha confermato Fillion in una recente intervista. “Si è parlato di diversi tipi di cose che avremmo fatto. Io ero a favore del taglio a scodella per tutto il tempo. È canonico. È un progetto. Ho detto: ‘Se non facciamo un taglio a scodella, lo sentiremo’”. “Ora, ecco il punto. Ho un altro lavoro [The Rookie] con un capo che è così gentile da lasciarmi libero per altri progetti. Ma penso che non si farebbe problemi con un agente di polizia con i capelli corti”, ha aggiunto.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).