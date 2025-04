Sydney Sweeney e Michael Bay per l’adattamento di OutRun

Con Un film Minecraft che ha dominato il botteghino nell’ultimo mese e The Last of Us della HBO che è tornato con il botto, Universal sta cercando di aggiungere il proprio adattamento videoludico al mix con l’aiuto di due grandi superstar. Apprendiamo da Deadline che lo studio sta sviluppando un adattamento cinematografico dell’iconico videogioco arcade di Sega OutRun, con Michael Bay assegnato alla regia e Sydney Sweeney a bordo per la produzione.

Jayson Rothwell scriverà la sceneggiatura. Bay sarà anche produttore insieme al socio Brad Fuller attraverso la sua etichetta Platinum Dunes, che ha un accordo di prelazione con lo studio. Il progetto è in fase di sviluppo; al momento, Sydney Sweeney è a bordo solo per la produzione. Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog 1-3, Knuckles, Golden Axe) produrrà anche per Sega e Shuji Utsumi (presidente/COO di Sega Corp.) supervisionerà il progetto per conto di Sega.

I dettagli della trama sono vaghi. La serie OutRun di Sega è un franchise che ha avuto origine da alcuni dei giochi arcade di maggior successo al mondo negli anni ’80. Il gioco ha aperto la strada a un nuovo genere di giochi di guida e ha generato un sottogenere di musica elettronica giustamente chiamato “OutRun”. Questa combinazione unica lo ha reso un successo mondiale. Da allora, sono stati pubblicati numerosi capitoli, comprese le versioni per console domestiche, e continua a essere uno dei franchise di punta di Sega.

Sydney Sweeney è forse una delle star più impegnate della città davanti alla telecamera, ma nell’ultimo anno si è impegnata anche sul fronte della produzione. Recentemente ha prodotto e interpretato il suo film horror su Neon, Immaculate, ed è anche produttrice del film biografico su Christy Martin, di cui è anche protagonista.