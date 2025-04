Oscar 2026, nuove regole: per votare in una categoria è necessario guardare tutti i film candidati

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha approvato un nuovo regolamento per i premi, aggiornato il regolamento promozionale della campagna e indicato le date chiave per la prossima 98ª edizione degli Oscar 2026.

Il periodo di votazione per le nomination si svolgerà da lunedì 12 gennaio a venerdì 16 gennaio. I candidati ufficiali saranno annunciati giovedì 22 gennaio, seguiti dall’annuale pranzo dei candidati agli Oscar martedì 10 febbraio. La votazione finale per determinare i vincitori si aprirà mercoledì 26 febbraio e si chiuderà mercoledì 5 marzo, 10 giorni prima della cerimonia in diretta.

Tra le modifiche più importanti figurano i requisiti di voto rivisti, l’introduzione di un premio “Achievement in Casting” e linee guida più chiare sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa nella produzione cinematografica. Il regolamento aggiornato include anche un’estensione dei requisiti di ammissibilità per i registi internazionali e nuove scadenze per l’invio delle candidature in diverse categorie.

Oscar: dal 2027 entrerà in vigore la categoria Miglior Stunt Design

In un cambiamento procedurale fondamentale, i membri dell’Academy sono ora tenuti a visionare tutti i film candidati all’interno di una categoria per poter votare nella fase finale. Sebbene sia sorprendente che questo non fosse già un requisito formale, rimangono dubbi su come l’Academy intenda verificare il rispetto della norma e applicarla.

Similmente a come avviene il voto dei BAFTA, i membri dell’Academy potranno accedere alle schede di voto del turno finale solo per le categorie in cui hanno confermato di aver visto tutti i film nominati. L’Academy monitorerà l’attività di visione tramite la sua piattaforma streaming Academy Screening Room, riservata ai membri. Per i film visti al di fuori della piattaforma, come festival, proiezioni o eventi privati, i membri devono inviare un modulo che indichi quando e dove hanno visto il film. Questo processo di verifica, precedentemente utilizzato nelle votazioni preliminari e per le nomination per categorie come lungometraggi internazionali, lungometraggi d’animazione e cortometraggi, viene ora applicato a tutte le categorie. L’iniziativa mira a ridurre il cosiddetto “coattail voting” (voto a coda di rondine) e a incoraggiare decisioni più consapevoli da parte degli elettori.

Inoltre, tutti i candidati designati in ciascuna categoria appariranno ora nella scheda di voto finale, un aggiornamento rispetto agli anni precedenti, quando appariva solo il titolo del film. Si tratta di un cambiamento gradito per nomine di lunga data come la cantautrice Diane Warren e il sound designer Greg P. Russell.

Anche il premio per la migliore fotografia è stato aggiunto alla procedura di selezione delle shortlist. Il Cinematographers Branch selezionerà tra 10 e 20 film. Le votazioni per tutte le categorie delle shortlist, tra cui suono, effetti visivi, trucco e acconciature, documentario, lungometraggio internazionale e i tre cortometraggi, si svolgeranno dall’8 al 12 dicembre. Al momento, 12 categorie di film di alto livello utilizzano le shortlist, mentre solo scenografia, costumi e montaggio vengono ancora determinati esclusivamente durante la fase di nomination.

L’Academy ha anche pubblicato le sue prime linee guida ufficiali sull’intelligenza artificiale nel cinema. Le nuove regole stabiliscono che l’uso dell’intelligenza artificiale generativa o di altri strumenti digitali non favorirà né ostacolerà le possibilità di un film di essere candidato. Al contrario, gli elettori sono invitati a valutare il grado di creatività umana coinvolta.

La regola afferma: “Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale generativa e altri strumenti digitali utilizzati nella realizzazione del film, gli strumenti non favoriscono né compromettono le possibilità di ottenere una nomination. L’Academy e ciascuna sezione giudicheranno il risultato, tenendo conto del grado di coinvolgimento umano nel processo creativo. Il riconoscimento nella scelta del film da premiare.”

Per essere presi in considerazione come miglior film, i film devono presentare la prova di candidatura alla Producers Guild of America in base alla loro finestra di distribuzione. I titoli usciti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 devono essere presentati entro il 10 settembre. I film usciti tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 devono essere presentati entro il 13 novembre. La scadenza anticipata per la presentazione delle candidature è probabilmente intesa a evitare confusione, come è accaduto la scorsa stagione, quando sei dei 10 candidati al miglior film erano inizialmente elencati come “candidati da definire”.

Altre modifiche al regolamento e alla campagna includono:

Le votazioni per le nomination dei cortometraggi d’animazione saranno ora aperte a tutti i membri dell’Academy che aderiranno e guarderanno tutti i 15 film selezionati.

L’idoneità per i lungometraggi internazionali è stata estesa per includere registi con status di rifugiato o asilo.

Le categorie musicali hanno ora scadenze anticipate per la presentazione delle candidature: 15 ottobre per la canzone originale e 3 novembre per la colonna sonora originale.

I festival cinematografici qualificanti per gli Oscar, come AFI, Cannes e Doc NYC, possono ora avere accesso a case di mailing approvate per condividere informazioni sulla programmazione del festival con i membri dell’Academy.

Le date chiave per la stagione degli Oscar 2025 iniziano ad agosto e si concluderanno con la diretta a marzo. Il calendario completo delle scadenze per la presentazione delle candidature, dei periodi di votazione e degli eventi speciali è disponibile su oscars.org/rules.

La lista dei film di quest’anno sembra promettente e potrebbe includere film di Guillermo del Toro (“Frankenstein”), Chloé Zhao (“Hamnet”), Yorgos Lanthimos (“Bugonia”) e individualmente dai fratelli Safdie (“The Smashing Machine” di Benny Safdie e “Marty Supreme” di Josh Safdie). Tutti i regolamenti e le date della 98ª edizione degli Academy Awards sono soggetti a modifiche. La cerimonia di premiazione si terrà il 15 marzo 2026.