The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 4: tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon si è conclusa dopo sette episodi ricchi di suspense e, sebbene i protagonisti siano riusciti a sventare la maggior parte delle minacce provenienti dalla Spagna, non sono ancora vicini al ritorno a casa. Dopo aver viaggiato dal Regno Unito, la Spagna avrebbe dovuto essere solo una tappa involontaria per Daryl e Carol nel loro viaggio di ritorno in America.

Tuttavia, con la loro barca fuori uso, i due si sono ritrovati a fare amicizia con gli spagnoli mentre cercavano di riparare la nave. Sfortunatamente, l’incapacità dei protagonisti di stare lontani dai guai li ha messi in contrasto con vari nuovi gruppi di cattivi nella stagione 3 di Daryl Dixon, spingendoli a rischiare la vita per aiutare a proteggere chi ne aveva bisogno.

Le loro azioni hanno creato un finale teso alla terza stagione di Daryl Dixon, ricca di azione, e sebbene siano riusciti a salvare la vita a tutti i loro amici spagnoli, ciò è avvenuto a scapito dell’unica via di ritorno a casa. Di conseguenza, il palcoscenico è ora pronto per la quarta stagione e AMC ha già confermato che ci sarà un altro capitolo.

The Walking Dead: la quarta stagione di Daryl Dixon è confermata

Daryl Dixon è stato rinnovato per la quarta stagione prima dell’uscita della terza stagione, e un annuncio al San Diego Comic-Con 2025 ha confermato che sarebbe stata ufficialmente l’ultima. Mentre le prime due stagioni si sono svolte prevalentemente in Francia, la quarta stagione sembra che seguirà le orme della terza e si concentrerà principalmente sulla Spagna.

Non c’è alcuna garanzia che il viaggio di Carol e Daryl finirà qui, però, e con le voci insistenti di un Walking Dead crossover show all’orizzonte, è probabile che entrambi i personaggi torneranno dopo la conclusione dello spin-off. Tuttavia, la coppia ha ancora un’altra avventura da superare in Europa prima di poter iniziare a speculare sul loro futuro, che dovrebbe essere emozionante.

Sebbene non sia stata ancora rivelata alcuna data di uscita, le tre stagioni precedenti sono state tutte pubblicate annualmente e, dato che sono già state fornite alcune anticipazioni sulla quarta stagione, è altamente probabile che l’uscita finale confermata possa avvenire nel corso del 2026.

Ultime notizie su The Walking Dead: Daryl Dixon Stagione 4

I dettagli sulla stagione 4 di Daryl Dixon sono ancora limitati, ma sappiamo che sarà ambientata in Spagna e che le riprese sono già iniziate. Un video dietro le quinte con Norman Reedus e Melissa McBride sul set è stato pubblicato sul canale YouTube di The Walking Dead, suggerendo che la produzione del capitolo finale è in corso.

Sembra inoltre che le storie di Daryl e Carol continueranno oltre questo progetto, dato che il futuro del franchise The Walking Dead è stato anticipato dal presidente di AMC Networks Dan McDermott, il quale ha affermato che “è possibile che potremo vedere questo gruppo tra 15 anni” durante un panel a cui hanno partecipato sia Reedus che McBride.

Cosa questo significhi per la quarta stagione è ancora sconosciuto, ma nonostante gli innumerevoli problemi che dovranno affrontare, sembra inevitabile che Daryl e Carol sopravvivranno al loro soggiorno in Spagna, cosa che speriamo di scoprire prima piuttosto che poi.

Dettagli sul cast di The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 4

Dato che la serie ruota attorno ai personaggi di Norman Reedus e Melissa McBride, oltre al fatto che sono stati visti sul set, è lecito supporre che entrambi saranno senza dubbio coinvolti nella quarta stagione. Purtroppo non sono stati forniti altri dettagli sul cast, ma alcuni personaggi chiave sembrano destinati a essere coinvolti dopo la conclusione della terza stagione.

In primo luogo, Eduardo Noriega tornerà probabilmente nei panni di Antonio, dato che ha interpretato l’interesse amoroso di Carol nella terza stagione di Daryl Dixon e che avrebbe dovuto unirsi ai protagonisti nel loro viaggio in America. Allo stesso modo, Candela Saitta sembra destinata a tornare nei panni di Justina, così come Hugo Arbues, che ha interpretato il fidanzato di Justina e il figlio di Antonio, Roberto.

Questi tre personaggi erano i principali alleati di Daryl e Carol in Spagna, motivo per cui sono stati accolti con favore nel viaggio oltreoceano e probabilmente torneranno. Anche Romain Levi potrebbe avere un ruolo importante nella quarta stagione dopo la sua apparizione in “Solaz del Mar”, soprattutto perché il suo personaggio, Codron, è stato una parte importante delle prime due puntate.

Óscar Jaenada riprenderà probabilmente il ruolo di Fede, dato che è uno dei cattivi chiave rimasti nella serie. Supponendo che i personaggi tornino alla fine in America, sono possibili alcune apparizioni importanti in Walking Dead, insieme a quelle di Manish Dayal e Louis Puech Scigliuzzi, ma questi dettagli saranno probabilmente tenuti segreti, anche con l’avanzare della stagione.

Dettagli della trama di The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 4

Dato che la stagione 3 è appena terminata, siamo ancora lontani da una sinossi ufficiale della stagione 4. Tuttavia, il finale dell’ultima stagione fornisce un’idea abbastanza chiara di cosa aspettarsi quando la serie tornerà. In primo luogo, l’obiettivo sarà lo stesso per Daryl e Carol: lasciare la Spagna e tornare a casa in America, ma i loro metodi potrebbero essere diversi.

Nella terza stagione hanno lavorato alla riparazione della loro barca, ma dopo che Fede l’ha fatta bruciare, è difficile immaginare che ciò che ne rimane possa essere recuperabile. Di conseguenza, probabilmente cercheranno un nuovo modo per viaggiare oltreoceano, cosa che l’arrivo inspiegabile di Codron in Spagna potrebbe aiutare a risolvere.

Una volta che si sarà riunito con i protagonisti, il trio probabilmente elaborerà un nuovo piano insieme ad Antonio, Justina e Robert, che saranno felici di aiutare nella speranza di partire con loro. Sfortunatamente, dovranno ancora affrontare un Fede vendicativo, oltre al potenziale ritorno di The Walking Dead‘s Los Primitivos, che non renderà particolarmente facile lasciare il paese.

Potrebbero anche dover affrontare nuovi nemici come parte della loro missione, il che suggerisce che la stagione 4 di The Walking Dead: Daryl Dixon sarà una conclusione caotica del viaggio europeo di Daryl iniziato nella stagione 1, ma almeno avrà molti alleati che lo aiuteranno a realizzare finalmente il suo obiettivo nel capitolo finale.