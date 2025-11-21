Hazbin Hotel – Stagione 2: Abel di Patrick Stump finalmente riesce a brillare

Dopo otto episodi di Hazbin Hotel – Stagione 2, Abel, doppiato da Patrick Stump nella versione originale, ha finalmente il suo momento di gloria, che entusiasmerà i Fall Out Boys di tutto il mondo. La popolare serie TV animata per adulti è tornata per una seconda stagione e tutti gli episodi sono finalmente usciti.

Hazbin Hotel – Stagione 2 ha introdotto nuovi personaggi, tra cui Abel, interpretato da Patrick Stump. Stump non è solo il famoso cantante dei Fall Out Boy, ma ha anche una vasta esperienza come doppiatore e cantautore per film d’animazione. Questo lo ha reso la scelta perfetta per il cast di Hazbin Hotel. Tuttavia, ci è voluto un po’ prima che avesse il suo momento di gloria nella seconda stagione di Hazbin Hotel.

Abel, interpretato da Patrick Stump, è poco utilizzato in Hazbin Hotel – Stagione 2

Considerato il prestigio del cantante-attore, è un peccato che gli abbiano dedicato così poco tempo nella seconda stagione di Hazbin Hotel. Nell’episodio 2, ha meno di una dozzina di battute. Poi, canta nel gruppo con Emily, St. Peter e il resto degli angeli. La sua voce non viene sfruttata al meglio.

Nell’episodio 5, appare sullo schermo per circa 5 minuti in modo significativo come parte degli angeli che scendono all’Inferno. Non ha un vero momento da protagonista fino ai due episodi finali di Hazbin Hotel – Stagione 2.

Sebbene sia deludente che lo abbiano poco utilizzato, non è nemmeno sorprendente. Il cast di Hazbin Hotel include quattro attori molto famosi: Stephanie Beatriz, Keith David, Darren Criss e Jeremy Jordan. Anche questi ultimi due non hanno avuto molto spazio sullo schermo nella loro stagione d’esordio, ma il loro spazio è aumentato nella seconda stagione.

Considerando questa tendenza nel casting e il momento di Abel negli episodi finali di Hazbin Hotel – Stagione 2, sembra probabile che Abel, interpretato da Patrick Stump, avrà più spazio se apparirà nella Stagione 3.

Abel finalmente ha il suo momento di gloria nel finale di Hazbin Hotel – Stagione 2

Abel viene un po’ preparato nel penultimo episodio, quando la sua posizione di capo dell’esercito angelico diventa più necessaria. L’Inferno ha dichiarato guerra al Paradiso, quindi l’esercito deve essere preparato. Poi, nel finale, lui e Lute ricevono da Sera l’ordine di scendere all’Inferno, prendere Emily e riportarla indietro.

Quando Lute decide di scatenarsi all’Inferno, Abel è costretto a scegliere se essere il leader o un debole. Questo provoca un attacco d’ansia e una spirale emotiva. Elabora questo durante il suo assolo nella canzone numero 2 della seconda stagione di Hazbin Hotel, “Hear My Hope”.

In sostanza, Abel si rende conto che la sua inazione potrebbe significare la distruzione di tutto il Paradiso, ma non si sente abbastanza coraggioso da prendere il comando. Pensa che suo padre o suo fratello avrebbero dovuto essere al comando.

La parte interessante è che suo padre e suo fratello erano entrambi assassini che non avrebbero avuto alcun problema con le azioni di Lute. Prendendo il comando, sta dimostrando di poter essere coraggioso e anche empatico.

L’assolo di Abel nel finale entusiasmerà i fan dei Fall Out Boy

Non c’era modo di ingaggiare Patrick Stump nella seconda stagione di Hazbin Hotel senza dargli un assolo. Io e tutti gli altri fan dei Fall Out Boy ci saremmo scatenati. Per fortuna, il finale mantiene la promessa tacita di far cantare Patrick Stump, regalandogli un assolo di 55 secondi.

Inoltre, Sam Haft e Andrew Underberg hanno chiaramente tirato fuori il loro lato Fall Out Boy quando hanno scritto l’assolo di Abel. La chitarra elettrica, la batteria pesante, il ritmo energico e la voce sono perfetti.

Hazbin Hotel deve riportare Abel nella terza stagione

Hazbin Hotel è stato confermato per le stagioni 3 e 4 da Prime Video mesi prima della seconda, quindi i fan potranno sicuramente vedere di più dei nostri personaggi preferiti. La domanda è: includerà Patrick Stump? La risposta è molto probabile, ma non certo.

Tecnicamente, è stato annunciato solo per la seconda stagione. Detto questo, il suo ruolo sembra più importante che mai, visto il finale della seconda stagione di Hazbin Hotel. Ora sta prendendo possesso del suo potere, trovando un equilibrio tra compassione e forza. Lute sarà senza dubbio in agguato per aver fermato il suo massacro.

Sarebbe anche assurdo che lo introducessero solo per una stagione, sviluppassero il suo ruolo negli ultimi due episodi e poi eliminassero il personaggio. Non è morto. Quindi, sembra logico che sia nella terza stagione di Hazbin Hotel. Inoltre, il suo assolo è stato così fantastico che sarebbe un crimine non averne un altro.