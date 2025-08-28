The Bride!, il film sarà vietato ai minori per “contenuti violenti, sanguinosi e sessuali”

Oltre all’adattamento Netflix di Guillermo del Toro del classico di Mary Shelley, il prossimo anno arriverà una versione molto diversa de La moglie di Frankenstein. Il tanto atteso film di Maggie Gyllenhaal ha ora ricevuto la classificazione ufficiale R per “contenuti violenti/sanguinosi, contenuti sessuali/nudità e linguaggio scurrile”. Il primo trailer di The Bride!, con Jessie Buckley, Christian Bale e Jake Gyllenhaal, ha debuttato durante il CinemaCon all’inizio di quest’anno, ma non è ancora stato pubblicato online.

Gyllenhaal ha pubblicato su Instagram le prime immagini del film girato lo scorso anno, dandoci un assaggio di Bale nei panni del mostro di Frankenstein e Buckley in quelli della sposa del mostro incompreso. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di questo progetto nel 2022, quando era in fase di sviluppo per Netflix, ma un rapporto successivo indicava che era stato accantonato poco dopo l’inizio degli scioperi di Hollywood e che era stato venduto altrove.

Più recentemente, abbiamo appreso che la Warner Bros. aveva acquisito The Bride!, che ora è previsto per l’uscita nelle sale il 6 marzo 2026. Gyllenhaal dirige dopo aver ottenuto il plauso della critica per il suo film d’esordio, The Lost Daughter. Stando a quanto riportato, il film sarà ambientato nella Chicago degli anni ’30, dove Frankenstein chiede al dottor Euphronius di aiutarlo a creare per lui una compagna. Danno così vita a una donna nota come la Sposa, scatenando romanticismo, interesse della polizia e cambiamento sociale radicale.

Descritto come un thriller-horror, The Bride! è dunque basato sul classico romanzo gotico di Mary Shelley Frankenstein or The Modern Prometheus. Oltre a Christian Bale nel ruolo di Frankenstein e Jessie Buckley in quelli della Sposa, il film sarà interpretato anche da Penelope Cruz nel ruolo di Myrna, Peter Sarsgaard nel ruolo di un detective. Di certo, il nuovo rating ricevuto dal film rende il progetto più interessante, lasciando pensare che potrebbe essere più orrorifico di quanto si pensava.