Christian Bale diventa il mostro di Frankenstein nel primo sguardo a The Bride di Maggie Gyllenhaal

Christian Bale è il mostro di Frankenstein nelle prime foto ufficiali di The Bride di Maggie Gyllenhaal. La regista, che sta collaborando con la Warner Bros. per il film in costume, ha condiviso su Instagram le immagini di un recente test per il film. Il mostro di Bale fa il suo debutto accanto alla candidata all’Oscar per La figlia oscura (The Lost Daughter) di Gyllenhaal, Jessie Buckley, nei panni proprio della sposa del titolo.

Gyllenhaal ha messo insieme un cast stellare per The Bride. Al fianco di Christian Bale e Buckley figurano Penélope Cruz, Peter Sarsgaard e Annette Bening. La troupe del film include il direttore della fotografia di Joker Lawrence Sher.

The Bride è ambientato nella Chicago degli anni ’30 e offre una rilettura all’iconica tradizione di Frankenstein. Il film è il secondo impegno da regista di Gyllenhaal. Il suo primo è stato La Figlia Oscura, che Netflix ha distribuito nel 2021. Il film ha ottenuto tre nomination ai 94esimi Academy Awards: migliore attrice (Olivia Colman), migliore attrice non protagonista (Buckley) e migliore sceneggiatura adattata.

The Bride di Gyllenhaal non è l’unico film di Frankenstein in arrivo. Guillermo del Toro sta attualmente girando il suo Frankenstein, con Jacob Elordi nei panni dell’iconico mostro. Il film di Del Toro è supportato da Netflix e vede protagonisti Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz.

La Warner Bros. pubblicherà The Bride di Maggie Gyllenhaal nelle sale e Imax il 2 ottobre 2025.