HomeCinema News2025

The Housemaid è vicino a superare Madame Web e diventare il film più redditizio di Sydney Sweeney

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Sydney Sweeney 2025
L'attrice Sydney Sweeney arriva alla premiere di "The Housemaid". Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Il nuovo thriller con Sydney Sweeney sta per raggiungere un traguardo significativo al box office. The Housemaid, diretto da Paul Feig e tratto dall’omonimo bestseller di Freida McFadden, è ormai vicino a superare l’incasso globale di Madame Web, diventando il film originale più redditizio della carriera dell’attrice dai tempi di Anyone But You.

Uscito il 19 dicembre, The Housemaid segna l’ultima uscita cinematografica dell’anno per Sweeney, dopo una serie di titoli minori che nel 2025 avevano ottenuto risultati modesti al botteghino.

Un box office solido e una tenuta migliore dei blockbuster

Secondo Deadline, al termine del terzo weekend The Housemaid è proiettato a incassare 13,8 milioni di dollari negli Stati Uniti, con un calo settimanale di appena il 10%. Una tenuta particolarmente solida, soprattutto se confrontata con quella di Avatar: Fuoco e Cenere, uscito lo stesso giorno e atteso a un calo del 43%.

Questo risultato porterà il totale domestico del film a 74,6 milioni di dollari, mentre l’incasso globale ha già superato gli 82 milioni, con la certezza di oltrepassare la soglia degli 80 milioni a livello mondiale. Un dato destinato a crescere ulteriormente con l’aggiornamento dei mercati internazionali.

Nel film, Sweeney interpreta Millie Calloway, una ex detenuta in libertà vigilata che trova lavoro come domestica presso una coppia benestante interpretata da Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, scoprendo presto che la loro vita perfetta nasconde una realtà inquietante.

Perché il sorpasso di Madame Web è ormai a portata di mano

Sydney Sweeney Madame Web

Con questi numeri, The Housemaid si avvicina rapidamente ai 100,3 milioni di dollari globali incassati da Madame Web. Un risultato che lo renderebbe il film originale più redditizio di Sydney Sweeney dal successo di Anyone But You, che aveva raggiunto 218,9 milioni di dollari nel mondo.

A differenza del flop Marvel, penalizzato da un budget stimato intorno ai 100 milioni, The Housemaid ha un costo di produzione decisamente più contenuto, pari a circa 35 milioni di dollari. Essendo inoltre una distribuzione Lionsgate, parte del budget è stata probabilmente coperta da prevendite internazionali, rendendo il film redditizio già prima del possibile sorpasso di Madame Web.

Considerando l’andamento tipico delle uscite natalizie, caratterizzate da una crescita costante nel tempo, il traguardo dei 100 milioni globali appare ormai alla portata.

Articolo precedente
Eddie Murphy chiarisce l’uscita anticipata dagli Oscar 2007 dopo la sconfitta per Dreamgirls
Articolo successivo
Il nuovo horror zombie di Daisy Ridley divide nettamente critici e pubblico su Rotten Tomatoes
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved