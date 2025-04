The Legend of Aang: The Last Airbender, ecco il titolo del prossimo Avatar

“Avatar”, ovvero il maestro dei quattro elementi e non le creature aliene blu create da James Cameron, ha onorato il palco principale del CinemaCon. La Paramount in realtà non ha mostrato in anteprima alcun filmato del film, basato sulla popolare serie televisiva “Avatar: The Last Airbender“, sebbene lo studio abbia svelato il titolo ufficiale: “The Legend of Aang: The Last Airbender“.

Precedentemente intitolato “Aang: The Last Airbender“, il film è ambientato in un mondo diviso in quattro nazioni: Tribù dell?acqua, Regno della Terra, Nazione del FUoco e Nomadi dell’Aria. I dominatori hanno la capacità di controllare e manipolare l’elemento naturale della loro nazione, ma solo l’Avatar è il maestro di tutti e quattro. I dettagli della trama non sono stati rivelati, ma si prevede che il film riprenderà anni dopo gli eventi di Avatar: The Last Airbender del 2005, che ha seguito l’allora dodicenne Aang, un Avatar perduto da tempo che ha imparato a padroneggiare gli elementi e a salvare il mondo dalla spietata Nazione del Fuoco.

Dave Bautista, Steven Yeun e Eric Nam sono i protagonisti del cast vocale del film, co-diretto da Lauren Montgomery e William Mata. “The Legend of Aang: The Last Airbender” dovrebbe uscire nelle sale USA il 30 gennaio 2026.

Inoltre, durante la sua presentazione al CinemaCon, la Paramount Animation ha pubblicizzato le prossime uscite di “Paw Patrol: The Dino Movie“, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2“, “I Puffi” e “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants“. “I film per famiglie sono parte integrante della nostra strategia qui alla Paramount”, ha affermato il presidente della Paramount Animation Ramsey Naito.

Netflix ha lanciato un adattamento live-action di “Last Airbender” nel 2024, sebbene DiMartino e Konietzko abbiano abbandonato lo show molto prima del suo debutto a causa di divergenze creative. Per celebrare il 20° anniversario di “Last Airbender”, Paramount sta lanciando un’enorme quantità di nuovi contenuti “Avatar“, tra cui cortometraggi digitali, esperienze live, prodotti di consumo e giochi.