Rapunzel: il live action sospeso fino a data da destinarsi

Secondo alcune fonti, Disney ha messo in pausa la versione live-action di Rapunzel, cartone animato del 2010 di grande successo e molto importante per lo sviluppo dell’animazione in computer grafica per la società di Topolino. Lo apprendiamo da Variety.

La storia basata sulla fiaba dei fratelli Grimm di Rapunzel era in fase di sviluppo attivo con Michael Gracey, regista di The Greatest Showman e Better Man, che avrebbe dovuto dirigerla. La sceneggiatrice di “Thor: Love and Thunder” Jennifer Kaytin Robinson era a bordo per scrivere la sceneggiatura.

La decisione arriva nel bel mezzo dell’uscita di “Biancaneve” da parte di Disney, che ha incassato un tiepido $ 69 milioni fino ad oggi negli Stati Uniti e $ 145 milioni in tutto il mondo. Non è chiaro se ci sia la possibilità di far rivivere la versione live-action di “Rapunzel” in un momento futuro.

La Disney continuerà a sfruttare la sua biblioteca animata con due titoli in live-action in arrivo, “Lilo & Stitch“, in uscita il 23 maggio, e “Oceania“, in uscita il 10 luglio 2026. “Oceania” ha il vantaggio di essere fresco nella mente del pubblico, poiché il sequel animato “Oceania 2” si è rivelato un successo lo scorso novembre.

Nel frattempo, l’appetito per “Lilo & Stitch” sembra essere forte. Lo spot con Stitch che si schianta sul campo del Super Bowl ha accumulato numeri enormi, diventando lo spot più visto della Disney in digitale, mentre l’uscita del trailer di marzo è diventata il secondo trailer live-action Disney più visto di tutti i tempi nelle prime 24 ore di uscita.

“Rapunzel” ha incassato quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo durante la sua uscita nel 2010-2011 ed è stato candidato all’Oscar per la canzone originale. Con un punteggio positivo dell’89% su Rotten Tomatoes, è stato un successo sia per le famiglie che per la critica.