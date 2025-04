The Old Guard 2: prime foto vedono Charlize Theron e il suo team prepararsi ad affrontare una nuova minaccia

The Old Guard 2 ottiene una nuova serie di immagini, che rivelano il ritorno di Charlize Theron nei panni di Andy. Uscito nel 2020 e diretto da Gina Prince-Bythewood, The Old Guard segue una squadra di mercenari immortali mentre tentano di eliminare un nemico che sta cercando di replicare i loro poteri. Dopo un lungo periodo di sviluppo, The Old Guard 2 è finalmente alle porte, con Victoria Mahoney alla regia e il ritorno di star del cast originale come Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Marwan Kenzari.

Netflix ha ora condiviso quattro nuove immagini di The Old Guard 2, che mostrano Theron in azione nei panni di Andy insieme ai membri del suo team. Oltre a confermare che il sequel uscirà il 2 luglio, la piattaforma di streaming ha anche pubblicato una logline del film, che anticipa una storia incentrata sull’emergere di un’antica minaccia. Date un’occhiata alla logline e alle nuove immagini qui sotto:

Alle prese con la sua nuova mortalità, Andy vede emergere una nuova minaccia che si sta preparando da migliaia di anni.

THE OLD GUARD 2 ⚔️ JULY 2 Here’s a new look at Charlize Theron and her team of immortals. Grappling with her newfound mortality, Andy sees a new threat emerge thousands of years in the making. pic.twitter.com/xSVN1i9v7H — Netflix (@netflix) April 23, 2025

Cosa significano le nuove immagini per The Old Guard 2

Un cambiamento emozionante è in arrivo nel sequel Netflix

Uno degli elementi più singolari di The Old Guard era il mix di armi antiche e combattimenti moderni. Le immagini sopra confermano che questo elemento del franchise tornerà, con Andy, interpretata da Theron, che in due di esse impugna la sua caratteristica ascia da battaglia. Sebbene le immagini siano attente a non rivelare l’antica minaccia menzionata nella logline, quella di Andy in un tunnel che cammina accanto a tre soldati morti o feriti suggerisce che almeno una parte del film si svolgerà sottoterra.

Il finale di The Old Guard vede Andy perdere i suoi poteri di immortalità, ma questo chiaramente non ha influito sulla sua volontà di combattere in un combattimento all’ultimo sangue con i suoi nemici. Le immagini non rivelano esattamente come questo cambiamento di Andy influirà sulla trama del sequel e come questo potrà influire sulla sua leadership o sulle dinamiche del team. Il primo Old Guard ha ottenuto recensioni generalmente positive dalla critica nel 2020, ottenendo un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes, e non è ancora chiaro come i cambiamenti del sequel influenzeranno la sua accoglienza da parte della critica.