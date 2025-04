La quinta stagione di Stranger Things lascerà gli spettatori “devastati”

La star di Stranger Things, Noah Schanpp, che interpreta Will Byers, ha rivelato che la quinta stagione lascerà gli spettatori “devastati”, lanciando un avvertimento sul finale della serie. Stranger Things – stagione 5 dovrebbe arrivare nel 2025, ponendo fine a una delle serie originali più popolari di Netflix sulla loro piattaforma. Le riprese si sono svolte nel corso del 2024 e, sebbene la data di uscita non sia ancora stata rivelata, gli episodi finali della serie sono attualmente in fase di post-produzione. Al momento della stesura di questo articolo, non è chiaro come si svolgerà la stagione di otto episodi e cosa significherà per i tanti amati personaggi della serie.

Parlando con The Hollywood Reporter durante l’apertura a Broadway di Stranger Things: The First Shadow, Schnapp ha rivelato che la stagione 5 di Stranger Things lascerà gli spettatori “devastati.” L’attore ha spiegato come l’ultima stagione farà senza dubbio piangere chi la guarderà, anticipando quanto saranno belli gli ultimi episodi. Anche il co-creatore Ross Duffer è intervenuto, confermando un finale duro per la serie principale e i suoi personaggi. Scoprite cosa hanno detto Schnapp e Duffer qui sotto:

Noah Schnapp: La gente sarà davvero devastata. Per quanto sia stato triste, sono così entusiasta di vedere la reazione del mondo alla visione del finale perché non ci sarà un occhio asciutto, sarà triste. Non per essere così negativo, è una stagione davvero fantastica e la gente la adorerà.

Ross Duffer: È la fine di un lungo viaggio, per tutti coloro che hanno realizzato la serie e anche per i personaggi. È emozionante ed è l’inizio più veloce che abbiamo mai avuto: i nostri eroi entrano subito in azione, ma penso che alla fine, si spera, sarà la nostra stagione più emozionante. L’obiettivo di questi episodi finali è quello di colpire forte, perché per molti versi rappresentano la fine di questo viaggio che abbiamo intrapreso tutti e anche la fine dell’infanzia.

Cosa significano le dichiarazioni di Schnapp e Duffer per la quinta stagione di Stranger Things

Negli episodi finali potrebbero verificarsi alcuni eventi strazianti

I personaggi principali di Stranger Things devono affrontare la battaglia più difficile della loro vita, poiché Vecna (Jamie Campbell Bower) ha aperto una frattura tra Hawkins e l’Upside Down. Fermarlo non sarà facile, ma il legame di Will con l’altra dimensione lo renderà fondamentale per il modo in cui il gruppo affronterà il nemico finale. Tuttavia, stando alle dichiarazioni di Schnapp, non sembra che ci sarà un lieto fine per tutti, il che fa presagire che gli eventi saranno molto emozionanti per chi ha investito molto nella serie.

L’aggiunta di Duffer rafforza questa idea, soprattutto confermando che gli episodi finali inizieranno con la storia già in fase avanzata. Non è confermato che alcuni personaggi avranno una fine tragica, il che significa che parte dell’emozione proverà probabilmente dal fatto che questa sarà la loro ultima avventura insieme. Tuttavia, la fine della quarta stagione di Stranger Things ha stabilito quanto Vecna sia una minaccia per il mondo intero, sottolineando la probabilità che alcuni volti amati potrebbero non sopravvivere a questa battaglia finale.