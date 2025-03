The Running Man: concluse le riprese del film con Glen Powell tratto dal romanzo di Stephen King

Il regista Edgar Wright ha rivelato che le riprese del suo adattamento di The Running Man sono terminate. Il romanzo distopico di Stephen King è già stato adattato in un film nel 1987 con Arnold Schwarzenegger diretto da Paul Michael Glaser. La storia segue Ben Richards (interpretato nella nuova versione da Glen Powell) mentre compete in un gioco a premi gestito dal governo che mette a rischio la sua vita, il tutto per cercare di guadagnare soldi per la sua famiglia. Il film uscirà il 7 novembre 2025. Wright ha dunque ora pubblicato su Instagram un’immagine del dietro le quinte che lo ritrae insieme a Powell.

L’immagine vede i due sorridere con una lavagna che rivela il nuovo logo e l’annuncio della fine delle riprese di The Running Man. La lavagna contiene le firme del cast e della troupe che hanno lavorato al film. Al centro dell’immagine c’è un disegno del Ben Richards di Powell con un balloon di parole che recita “Richard vive”. Wright scrive nel post “Con quest’immagine annunciamo la fine delle riprese di “The Running Man”. Tutto il mio amore e il mio apprezzamento vanno al nostro incredibile cast e alla nostra troupe, che hanno lavorato senza sosta. Non vedo l’ora di farvi vedere cosa abbiamo girato… C’è molto di più in arrivo!”

Cosa aspettarsi da The Running Man

Edgar Wright ha già detto che il suo adattamento si avvicinerà al romanzo originale di Stephen King. Il film con Schwarzenegger, pur essendo molto divertente, aveva invece cambiato in più modi la storia, discostandosi dunque in modi molto netti da quella di King. Poiché Schwarzenegger era una delle più grandi star d’azione degli anni ’80, il film era infatti stato costruito tutto sulla sua presenza larger than life.

Nel romanzo, Richards per aiutare la sua famiglia entra nel game show dove se riuscirà a resistere per 30 giorni ad una battuta di caccia all’uomo, vincerà una grossa somma di denaro. In un’ambientazione brutale da reality show, il pubblico assiste e può vincere denaro fornendo suggerimenti sulla sua posizione. Sebbene Powell sia una stella nascente e abbia un aspetto più tradizionale rispetto a quello descritto nel romanzo, il nuovo adattamento promette di essere senza dubbio più vicino a ciò che King ha scritto.