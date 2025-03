Reacher – Stagione 3: la spiegazione del finale

La terza stagione di Reacher (qui la recensione) si conclude con una nota positiva, in cui il protagonista affronta una delle sue più grandi sfide ma ne esce comunque vittorioso. A differenza delle prime due stagioni (qui la recensione della prima e qui della seconda) della serie poliziesca di Prime Video, la terza stagione inizia con una nota strana: il personaggio di Alan Ritchson non sembra il solito. Tuttavia, un colpo di scena rivela ben presto che Jack Reacher è sotto copertura per la DEA e ha messo in scena un inganno per conquistare la fiducia di un venditore di tappeti sospetto, Zachary Beck.

I flashback rivelano che ha accettato di unire le forze con la DEA solo perché questa missione sotto copertura gli permetterebbe di eliminare Xavier Quinn, l’uomo che ha ucciso la sua collega del MP, Dominique Kohl. Poiché Quinn controlla il traffico segreto di armi di Beck, Reacher spera quindi di catturarlo e ucciderlo attraverso la sua operazione segreta. Tuttavia, Quinn si rivela uno degli avversari più pericolosi per il nostro eroe. Tuttavia, nonostante le numerose sfide affrontate nel corso della terza stagione, Reacher, Neagley e la DEA riescono a sconfiggere i cattivi prima che sia troppo tardi.

Come Reacher e la sua squadra salvano Teresa e uccidono Quinn nel finale della terza stagione

Dopo gli eventi della terza stagione di Reacher, nell’episodio 7, il personaggio principale si rende conto che Quinn li ha ingannati facendogli credere che la vendita di armi avvenisse al deposito di armi. Tuttavia, Jack Reacher e i suoi due alleati della DEA, Duffy e Villanueva, continuano a gestire la situazione approfittando del fuoco incrociato tra gli uomini di Quinn e gli agenti dell’ATF. In seguito, prendono addirittura il controllo di due camion diretti alla villa di Beck ed entrano senza problemi nel complesso della casa senza destare i sospetti di Paulie.

Tuttavia, l’arco finale della stagione inizia quando Paulie diventa sempre più sospettoso del parcheggio di uno dei camion e si dirige verso di esso. Rendendosi conto che solo lui può gestire Paulie, Reacher chiede a Neagley e agli agenti della DEA di recarsi alla casa mentre si prepara per la resa dei conti finale con il gigante. Nella casa, Neagley si traveste da cameriere, mentre Duffy va a salvare Teresa. Nel frattempo, Villanueva si reca nella stanza di Richard Beck per salvarlo.

Poco dopo che Duffy si trova nella stanza di Teresa, si presenta l’acquirente di Quinn, Nasser, che spera di sfruttare al meglio il tempo trascorso con Teresa. Inizialmente Duffy sembra preoccupata di aggredirlo perché potrebbe dare l’allarme e allertare i suoi uomini. Tuttavia, alla fine getta al vento la sua prudenza e uccide l’uomo. Dopo una battaglia finale tra gli eroi e i cattivi, Reacher riesce quasi a catturare Quinn. Tuttavia, i mafiosi russi a cui Quinn aveva prestato dei soldi compaiono all’improvviso e cercano di portarlo via.

Neagley li costringe a restituirglielo non solo offrendo i soldi che Quinn avrebbe guadagnato dai suoi acquirenti, ma anche usando una granata diffusa per minacciarli. In questo modo, i mafiosi accettano di abbandonare Quinn. Mentre Neagley e gli agenti della DEA risolvono i problemi rimasti, Reacher vendica la morte di Dominique Kohl facendo prima ricordare a Quinn come l’ha uccisa e poi sparandogli con un fucile da caccia, ponendo così fine una volta per tutte alla sua nemesi.

Reacher sconfigge Paulie nel finale della terza stagione

Una delle scene più attese e avvincenti del finale della terza stagione di Reacher è quella in cui il Jack Reacher di Alan Ritchson si accinge a sconfiggere il Paulie di Olivier Richters. Dopo aver preparato la scena del combattimento per quasi tutta la durata della stagione, nel finale di Reacher si offre una sequenza di combattimento in cui il protagonista quasi muore dopo essere stato picchiato da un titano di due metri. Durante il combattimento, i due personaggi finiscono addirittura per cadere nella fossa di roccia che in precedenza era stata usata dagli uomini di Quinn per gettare i corpi nell’oceano.

Reacher sembra voler annegare Paulie in mare prima di dirigersi verso la villa, ma, con sua grande sorpresa, Paulie ne esce vivo. Nella guardiola della villa si svolge allora una battaglia finale tra i due personaggi. Paulie mette di nuovo in mostra la sua forza e cerca di sopraffare Reacher. Tuttavia, egli estrae abilmente il proiettile dalla cintura della pistola e ne ottura la canna mentre combatte contro Paulie. Poi fa credere a Paulie di avere il sopravvento facendolo stare dietro la pistola. Non appena Paulie tenta di sparare, però, la canna della pistola gli esplode in faccia e lo uccide. “Tu sarai anche più grande e più forte, ma io sono più intelligente”, sono le ultime parole di Reacher a Paulie.

Cosa intende la Neagley quando dice che Reacher “odia i pezzi grossi”?

Dopo che Reacher e la squadra hanno salvato la situazione, Neagley dice di aver finalmente capito perché fa quello che fa. Sostiene che non combatte il crimine solo per sistemare le cose e proteggere i piccoli. Lo fa invece perché odia “i grandi e potenti figli di puttana che pensano di farla franca”. In Persuader di Lee Child, da cui è stata tratta la terza stagione di Reacher, Jack Reacher cita la stessa frase quando Duffy gli pone la stessa domanda. Facendo in modo che Neagley rubi la frase di Reacher dai libri, lo show sembra cercare di stabilire che lei lo conosce più di quanto lui conosca se stesso.

La battuta di Neagley sottolinea anche che il senso di giustizia di Reacher potrebbe non essere sempre guidato dalle cose giuste. Come risponde Duffy nel libro, “produce i risultati giusti per le ragioni sbagliate”. Anche Reacher non lo nega, spiegando perché chiede a Neagley come mai ci abbia messo così tanto a capirlo. La citazione dimostra che Reacher non è il tipico eroe che mette sempre le cose a posto facendo ciò che è moralmente corretto. È piuttosto un antieroe moralmente grigio, che lascia dietro di sé un’enorme scia di sangue ed è spesso spinto da motivazioni oscure. Tuttavia, anche se le sue ragioni sono spesso sbagliate, Reacher finisce sempre per servire il bene comune punendo i cattivi.

Perché Duffy si separa da Reacher prima che possa farlo lui

Nel finale della prima stagione di Reacher, il personaggio di Alan Ritchson ha avuto una difficile conversazione con Roscoe, in cui ha dovuto spiegarle che il suo stile di vita non gli avrebbe mai permesso di avere una relazione a lungo termine. La donna allora lo lascia andare ma gli scrive il suo numero sulla confezione di una barretta Clark, sperando che si incontrino di nuovo. Anche la Dixon della seconda stagione di Reacher era affezionata al personaggio verso la fine, ma lo lascia andare perché capisce che lui ama la strada aperta e la sua libertà più di ogni altra cosa.

Fortunatamente per Reacher, Duffy non cerca di complicargli le cose. Prima che lui possa chiudere la storia con lei su una nota positiva, lei gli si avvicina e gli dice che non è il tipo di persona che “si attacca a te, lo fa durare”. In questo modo stabilisce che è molto simile a Reacher, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui percepisce le relazioni sentimentali. Reacher è quindi sollevato dal fatto che lei gli rivolga lo stesso discorso di commiato che di solito rivolge alle donne con cui ha una relazione sentimentale.

La spiegazione dei consigli di Reacher a Richard Beck

Richard Beck si sente perso e senza idee dopo la morte del padre. Mentre osserva le forze dell’ordine sciamare nella villa paterna, si rende conto che sta per perdere tutto. Tuttavia, Reacher gli indica la strada, consegnandogli le chiavi di un’auto e incoraggiandolo a fare l’unica cosa a cui aveva sempre pensato: “prendere un mazzo di chiavi d’auto, oltrepassare il cancello e sparire”. Gli chiede anche di prendere tutti i soldi dalla casa e di andarsene prima che i federali ne trovino qualcuno.

Prima di seguire il consiglio di Reacher, Richard si confida di sentirsi in colpa per non aver visto di più il lato buono di suo padre quando era ancora vivo. Reacher, come sempre, dice molto condividendo solo poche parole di consiglio: “Secondo la mia esperienza, se passi molto tempo a pensare al tuo passato… beh, probabilmente non è una buona cosa”. Quando Richard gli chiede cosa fa quando non riesce a dimenticare cose terribili del passato, Reacher risponde che trova la cosa “terribile” e la uccide. In questo modo, gli insegna una lezione preziosa: bisogna dimenticare le cose che non si possono controllare e agire per cambiare quelle che si possono.

Tutte le morti nel finale della terza stagione di Reacher

Molti cattivi muoiono nel finale della terza stagione di Reacher. Fortunatamente, anche se sembrava che questa stesse prefigurando la morte di Villanueva, questi sopravvive alla battaglia finale e si ritira felicemente dalla DEA. Personaggi della terza stagione come Paulie, Quinn e Naseer incontrano invece il destino che meritavano dopo che gli eroi li hanno uccisi. Purtroppo, anche Zachary Beck non ne esce vivo. Verso la fine della terza stagione, Beck si riscatta accettando di aiutare gli eroi e dicendo a suo figlio che lo rende orgoglioso.

Tuttavia, l’uomo incontra un tragico destino quando mette a rischio la sua vita per salvare suo figlio Richard. Sebbene Richard Beck fosse inizialmente considerato uno dei cattivi della terza stagione, il suo legame con il figlio e il suo desiderio di cambiare lo hanno reso positivo. Per questo motivo, la sua tragica fine nella terza stagione di Reacher è triste quanto quella di Russo nella seconda stagione.

Come la Stagione 3 di Reacher prepara la Stagione 4

Come i suoi predecessori, la terza stagione di Reacher adatta completamente la storia standalone di un intero romanzo di Lee Child. Ripercorrendo tutte le tappe della storia di Persuader di Child, la terza stagione termina dunque con una nota conclusiva senza aprire direttamente la strada a un’altra stagione. Il finale, in cui Jack Reacher torna ad abbracciare la strada aperta, promette solo che il personaggio di Alan Ritchson finirà in una città. Come sempre, i guai lo troveranno e si troverà in qualche modo nel mirino di un’altra serie di criminali.

Anche se solo il tempo ci dirà quale libro verrà adattato alla quarta stagione di Reacher, è probabile che il protagonista si unisca a una nuova serie di eroi nel prossimo arco della serie. Poiché la Neagley è sempre apparsa in tutte le stagioni di Reacher, gli spettatori possono aspettarsi un suo ritorno anche nella quarta stagione. Dal momento che è stata confermata anche la serie spinoff con la Neagley, il pubblico ha dunque ancora molto da aspettarsi dal franchise.