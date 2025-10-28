The Toxic Avenger esplode su Rotten Tomatoes: il rating è radioattivo!

Dopo aver dominato il botteghino per tutti gli anni 2010, il Marvel Cinematic Universe e gli altri film sui supereroi hanno perso parte del loro splendore negli anni 2020. Avengers: Endgame (2019) ha chiuso il decennio, fornendo un finale definitivo per diversi importanti personaggi del Marvel Cinematic Universe, mentre il DC Universe è nel mezzo di un importante rilancio.

Alcuni film sui supereroi hanno comunque avuto successo nel panorama post-pandemia. The Batman (2022), Black Panther: Wakanda Forever (2022) e Spider-Man: No Way Home (2021) hanno tutti ottenuto ottimi risultati al botteghino, dimostrando che c’è ancora appetito per il genere. Più recentemente, tuttavia, film come Captain America: Brave New World (2025) si sono rivelati deludenti sia dal punto di vista della critica che da quello commerciale.

Con il pubblico che non accoglie più con entusiasmo ogni uscita di un film sui supereroi, gli studios sono stati costretti a privilegiare la qualità sopra ogni altra cosa. Le reazioni della critica e del pubblico sono più importanti che mai, motivo per cui molti spettatori si affidano a Rotten Tomatoes per avere un’idea della qualità di un film. Fortunatamente, un nuovo film sui supereroi sta ottenendo ottime recensioni.

Toxic Avenger ha un solido punteggio RT

The Toxic Avenger sta già impressionando sia la critica che il pubblico. Con Peter Dinklage nel ruolo principale, il film vietato ai minori è un reboot della serie originale del 1984 e segue Winston Gooze, interpretato da Dinklage, mentre si trasforma in un mostro terrificante. È uscito il 29 agosto ed è ora nelle sale.

Dinklage recita al fianco di altri attori di spicco, tra cui Jacob Tremblay (Wade), Kevin Bacon (Bob), Elijah Wood (Fritz) e Taylour Paige (J.J.). Macon Blair, che in precedenza ha lavorato a I Don’t Feel at Home in This World Anymore (2017), è il regista e lo sceneggiatore. Il film è distribuito da Cineverse e Iconic Events Releasing.

The Toxic Avenger sta riscuotendo grande successo sul sito di recensioni Rotten Tomatoes. Ha impressionato i critici al punto da ottenere un punteggio Tomatometer dell’83%, mentre il pubblico ha assegnato un punteggio Popcornmeter altrettanto favorevole dell’86%. Queste valutazioni potrebbero continuare a cambiare man mano che un numero maggiore di spettatori riferisce le proprie reazioni iniziali.

Cosa significa questo per The Toxic Avenger

I critici hanno generalmente elogiato la narrazione assurda, il forte senso dell’umorismo e l’amore incondizionato per il materiale originale di The Toxic Avenger. Anche la performance di Dinklage ha ottenuto consensi, poiché i critici riferiscono che è abile tanto nella commedia quanto nel dramma. Ci sono alcune recensioni negative, ma anche queste riconoscono che Toxic Avenger raggiunge sicuramente i suoi obiettivi.

The Toxic Avenger ha un disperato bisogno di dimostrare di essere in grado di attirare il pubblico se spera di raggiungere alla fine la redditività. Queste reazioni indicano che questa commedia sui supereroi relativamente sottovalutata potrebbe avere successo, ma tutto dipenderà dai suoi risultati a lungo termine.