Tom Felton sul suo debutto a Broadway nei panni di un adulto Draco Malfoy: “Emma mi farà ridere e uscire dal personaggio”

I Tony Awards sono stato un attimo momento per Tom Felton per commentare il suo recente casting in “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede” nei panni proprio di un adulto Draco Malfoy. L’attore, da sempre affezionato alla sua esperienza con il franchise e grande fan, ha espresso gioia e incredulità per aver ottenuto il ruolo e ha detto che molti dei suoi ex compagni di set gli hanno scritto per congratularsi con lui, tranne Matthew Lewis (Neville Paciock), che gli ha scherzosamente ricordato che ormai è troppo vecchio per queste cose!

Non solo, Tom Felton ha anche anticipato che probabilmente riuscirà a portare in sala molti dei membri del cast originale, compresa Emma Watson che, stando a quanto lui dice, sicuramente gli sorriderà e lo farà uscire dal personaggio!

È storia nota a tutti i fan di Harry Potter che tra Emma Watson e Tom Felton c’è sempre stato un legame speciale, tanto che all’inizio della produzione, la piccola Emma aveva anche una cotta per Tom (come lei stessa ha confessato). Crescendo insieme sul set, i due hanno sviluppato una grande amicizia che a quanto pare dura ancora oggi.

Tom Felton torna a Hogwarts. L’attore riprenderà il ruolo del biondo platino Draco Malfoy in “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede” a Broadway. Entrerà in scena l’11 novembre per 19 settimane, fino al 22 marzo 2026. Questo segna il debutto di Felton a Broadway. È anche la prima volta che un membro del cast originale di “Harry Potter” si unisce alla produzione teatrale di “la Maledizione dell’Erede“.

La storia è ambientato 19 anni dopo l’ultimo romanzo di “Harry Potter”. Ora, come genitori, Draco – così come Harry, Ron e Hermione – sono cresciuti e stanno mandando i propri figli alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

“Partecipare ai film di ‘Harry Potter’ è stato uno dei più grandi onori della mia vita”, ha detto Tom Felton. “Partecipare a questa produzione sarà per me un momento di svolta, perché quando inizierò a recitare in ‘La Maledizione dell’Erede’ questo autunno, avrò la stessa età di Draco nello spettacolo. È surreale tornare a vestire i suoi panni – e ovviamente i suoi iconici capelli biondo platino – e sono entusiasta di poter vivere la sua storia e condividerla con la più grande community di fan del mondo. Non vedo l’ora di unirmi a questa incredibile compagnia e di far parte della comunità di Broadway”.

“Harry Potter e la Maledizione dell’Erede” ha debuttato al Lyric Theatre nel 2018 dopo un debutto di successo nel West End, dove lo spettacolo è ancora in scena. Originariamente raccontato in due parti, la versione di Broadway è stata abbreviata dopo la pandemia e trasformata in un unico spettacolo di tre ore e mezza.

“Come fan del mondo magico, ci sentiamo incredibilmente fortunati di dare il benvenuto a Tom nella nostra famiglia di ‘Cursed Child’ a Broadway e di offrire ai fan di ‘Harry Potter’ in tutto il mondo l’emozione irripetibile di vederlo riprendere questo ruolo iconico, questa volta sul palco a New York City”, hanno detto i produttori dello spettacolo Sonia Friedman e Colin Callender. “Questo momento è potente su molti livelli: Tom farà il suo debutto a Broadway e segna un momento di chiusura del cerchio non solo per sé, ma anche per Draco. Può vestire di nuovo i panni di Draco, ma questa volta da adulto che affronta le sfide della genitorialità e il complicato significato dell’eredità”.