Sadie Sink estremamente cauta sul suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day

Prima Jean Grey, poi Gwen Stacy. I rumor sul ruolo di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day si sprecano, ma lei non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire nulla. In occasione dei Tony Awards, Joshua Horowotz l’ha intervistata chiedendole se le voci su questi due personaggi fossero in qualche modo vicine alla verità, ma lei ha preferito riportare l’attenzione sull’evento dedicato a Broadway e ha detto in maniera netta: “Non ne parliamo ora!”. Ecco il video:

La prima trama di Spider-Man: Brand New Day

Intanto, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata. Tuttavia, ora abbiamo buone ragioni per credere che “l’improbabile alleato” di Spidey sarà Hulk.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.