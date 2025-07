Il co-creatore di The Sandman commenta la possibilità di una terza stagione

The Sandman è giunto al termine, il finale della seconda stagione offre una conclusione decisamente definitiva alla storia. Morfeo sarà anche morto, ma Sogno degli Eterni continua, e il co-creatore Allan Heinberg non esclude del tutto la possibilità di una terza stagione.

Con il suo regno in pericolo di distruzione per mano delle Parche, alias le Furie, alias le Eumenidi, Morfeo decide infine di dare la vita per salvare il Sogno, con la Morte che afferra la mano del fratello in un lampo di luce. Quando Daniel Hall, il primo bambino concepito nelle Terre del Sogno, raggiunge l’età adulta per ricoprire il ruolo di nuovo Signore del Sogno, scopriamo che il personaggio è interpretato da Jacob Anderson (Il Trono di Spade, Intervista col Vampiro).

“A questo punto non posso che essere grato“, dice Heinberg a Variety. “Se tornassero domani e dicessero: ‘Facciamo una terza stagione’, la farei subito. Scriverei questa serie finché me lo permettessero. Questa serie sembra come tutte le serie TV, come se si potesse fare qualsiasi cosa. Si può scrivere di qualsiasi cosa nel contesto di “The Sandman”, in modi divertenti, romantici e spaventosi. È questa cosa che Neil ha creato per raccontare ogni sorta di storie. Quindi è stato un sogno creativo per me, e sono molto dispiaciuto di vederlo andare, perché non riesco a immaginare nient’altro che abbia la stessa varietà di questa serie: regni immaginari e periodi storici. E questa serie è stata istruttiva per me, sotto ogni punto di vista, come lo sono tutte le serie, ma questa volta ancora di più. E non posso credere che Netflix ci abbia permesso di realizzarla.“

L’episodio finale include effettivamente una scena post-credit, ma non è tanto un’anticipazione di ciò che verrà, quanto una riflessione sull’arco narrativo di Morfeo nel corso della serie.

La sequenza mostra le Eumenidi tornate nel loro regno, intente a leggere la seguente “brutta poesia” da un biscotto della fortuna: “Fiori raccolti al mattino; Pomeriggio, sbocciano; Sono ancora appassiti la sera; Puoi essere me quando non ci sarò più“.

“Nei fumetti, è ambientato alla fine di The Kindly Ones [la nona raccolta di numeri], prima della veglia funebre, del funerale e di tutte le storie che seguono The Kindly Ones”, racconta Heinberg a EW. “Mi è piaciuto molto e ho deciso di spostarlo alla fine, dopo la veglia funebre. In quell’ultima scena in cui Daniel incontra la sua famiglia per la prima volta, e Lucien vede che c’è un sorriso sul suo volto e sa che andrà tutto bene, tagliare direttamente al Parco sembrava indebolire un po’ quel momento.

Abbiamo discusso se eliminarlo del tutto o meno. Alla fine, ho voluto davvero salvarlo perché ne sono un grande fan. Non credo di aver aggiunto nulla. Credo che sia esattamente quello che era scritto nel fumetto. Netflix è stata molto generosa e ha accettato di farne una scena post-credit, anche se, come sapete, il rapporto di Netflix con i titoli di coda e il rapporto del pubblico con i titoli di coda sono piuttosto complessi. Quindi non è stata un’impresa da poco per loro, ma ce l’hanno fatta.”

La trama di The Sandman Stagione 2

Una sinossi aggiornata recita: “Dopo un fatidico ricongiungimento con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra mentre cerca di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle epiche conseguenze delle sue malefatte passate. Per fare ammenda, Sogno deve confrontarsi con amici e nemici di lunga data, divinità, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di colpi di scena inaspettati, e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto. Basata sull’amata e pluripremiata serie di fumetti DC, la seconda stagione di “The Sandman” racconterà l’arco narrativo di Sogno per intero fino alla sua emozionante conclusione”.

La seconda stagione vede protagonisti Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O’Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O’Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore e Steve Coogan.