Tom Holland confessa di essersi costruito un “imbarazzante ” “santuario” di Funko Pop

Nel corso di un’intervista, Tom Holland ha confessato di essersi costruito un piccolo santuario con le action figure e i Funko Pop del suo personaggio, Spider-Man/Peter Parker, in casa.

La cosa in realtà non è stata voluta o almeno consapevole, dal momento che, come spiega nella clip diventata virale, Holland ha semplicemente comprato tutti i Funko Pop che lo raffiguravano, perché li trova molto belli, e il risultato è stato una specie di piccolo tempio auto celebrativo, che l’attore si è sbrigato a eliminare appena si è reso conto dell’effetto “imbarazzante“, come lui stesso ha dichiarato. “Ho dovuto liberarmene perché era piuttosto imbarazzante, quindi sono in un armadio, ma li adoro.”

Il momento d’oro di Tom Holland

Trai nomi più in vista di Hollywood, sia per il suo ruolo di Spider-Man che per la sua relazione con Zendaya, Tom Holland sta vivendo un periodo artistico molto interessante, dal momento che sta tornando al teatro, dove ha recitato nel ruolo del protagonista in un allestimento di Romeo e Giulietta, ma sta anche ampliando il suo raggio d’azione come interprete. Nel suo futuro non c’è solo Spider-Man, infatti, ma anche un interessante ruolo ancora ignoto nel prossimo film di Christopher Nolan, The Odissey.

Spider-Man 4 è stato ufficialmente fissato per il 26 luglio 2026 con il regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers.