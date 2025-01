Eyes of Wakanda e Marvel Zombies: un serie sulla CIA del Wakanda e un mini-film con un grande ritorno

Abbiamo nuovi dettagli su Eyes of Wakanda e Marvel Zombies due degli attesi progetti di Marvel Animation che dovrebbero arrivare quest’anno. Il primo promette di raccontare le storie dei coraggiosi guerrieri Wakandiani nel corso della storia in un’avventura in giro per il mondo pensata per espandere il franchise di Black Panther.

L’attenzione sarà focalizzata su un gruppo chiamato Hatut Zaraze, e ogni episodio li mostra mentre si mettono in viaggio per recuperare manufatti di Vibranio in possesso di nemici di Wakanda.

Il capo della Marvel Television descrive il gruppo “come la CIA di Wakanda” e aggiunge: “Spesso devono avventurarsi per recuperare il Vibranio rubato, ma devono anche tenere i segreti ben nascosti in modo che Wakanda possa tenere lontani gli invasori e rimanere al sicuro. Gli Hatut Zaraze sono sfidati in diversi modi a rimanere leali a Wakanda mentre scoprono il resto del mondo che li circonda“.

Secondo lo showrunner Todd Harris, l’animazione era l’unico posto in cui raccontare una storia di così vasta portata. “L’animazione concede il massimo livellatore di location”, spiega. “L’Egitto costa quanto New York City e la luna costa quanto l’Ohio. Girare in tutto il mondo ha delle limitazioni intrinseche che semplicemente non abbiamo nell’animazione. Questa libertà ci ha permesso di reimmaginare una versione idealizzata di un’epoca che non è influenzata dalla storia umana”.

È stato anche confermato che il cast vocale originale della serie include Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint e la leggenda Disney Anika Noni Rose.

Novità su Marvel Zombies e Eyes of Wakanda

Passando a Marvel Zombies, abbiamo scoperto che fungerà effettivamente da sequel di quel memorabile episodio della prima stagione di What If…?. Lo showrunner Bryan Andrews anticipa: “Brad e Kevin [Feige] hanno adorato così tanto l’episodio di What If…?. Hanno detto, ‘Abbiamo bisogno di più zombie!’, ‘Facciamo un sequel di quell’episodio, ma facciamo quattro episodi, come un mini-evento cinematografico.’ Quindi, stiamo alzando la posta in gioco.” “È TV-MA, quindi non dobbiamo tirarci indietro,” continua Andrews. “Possiamo essere un po’ più hardcore. Puntiamo alla gola, senza offesa. È piuttosto selvaggio, piuttosto fuori di testa.”

Marvel Zombies presenta le voci delle star MCU Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne e Iman Vellani. “Si presenta anche un vecchio favorito: Zombie Cap fa la sua apparizione”, aggiunge Andrews. “Ha una bella rissa con un altro personaggio principale e penso che i fan lo adoreranno”.

Eyes of Wakanda debutta il 6 agosto, mentre Marvel Zombies dovrebbe seguire il 3 ottobre.