Toys R Us: annunciato il film live-action con il produttore di Sonic The Hedgehog

È stato ufficialmente annunciato un film live-action basato su Toys ‘R’ Us. L’azienda produttrice di giocattoli è stata fondata da Charles Lazarus e ha aperto i primi negozi fisici nel 1957. Per anni, l’azienda è stata uno dei rivenditori più importanti nel settore della vendita di giocattoli, prima di dichiarare bancarotta nel 2018 e chiudere i propri negozi. Ora i prodotti dell’azienda possono essere acquistati solo online e in negozi all’interno di grandi magazzini come Macy’s.

Secondo Variety, è in fase di sviluppo un film live-action su Toys ‘R’ Us. Il film è una coproduzione di Story Kitchen e Toys “R” Us Studios, ma la trama esatta non è ancora stata rivelata. Tra i produttori figurano Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Timothy I. Stevenson ed Elena Sandoval. Il presidente di Toys ‘R’ Us Studios, Kim Miller Olko, ha dichiarato: “Sarà un viaggio senza limiti, proprio come il gioco, che evocherà quel senso di meraviglia elettrizzante che è l’essenza stessa di Toys’R’Us”. Di seguito la citazione completa di Olko:

“Essendo il primo film di Toys’R’Us, questo progetto rappresenta un’opportunità entusiasmante per portare la magia del nostro marchio sul grande schermo. Sarà un viaggio senza confini, proprio come il gioco, che evocherà quel senso di meraviglia elettrizzante che è l’essenza stessa di Toys’R’Us. Questa storia catturerà l’immaginazione, lo spirito d’avventura e la gioia che hanno reso Toys’R’Us una meta imperdibile per i bambini di tutte le età”.

Cosa significa questo per il film Toys ‘R’ Us

Uno dei produttori ha lavorato a Sonic The Hedgehog

Il film Toys “R” Us sta già facendo grandi promesse, paragonandosi a film come Una notte al museo, Ritorno al futuro e Big. Si dice anche che prenda ispirazione da film ispirati ai giocattoli come Barbie e Jumanji. Barbie ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al suo uscita nel 2023, quindi non sorprende che aziende al di fuori della Mattel vogliano seguire l’esempio. Mattel ha annunciato diversi film basati sui giocattoli, tra cui film basati su Matchbox, View-Master e American Girl Doll. Il film Toys ‘R’ Us è quindi l’ultimo di questa tendenza basata sui giocattoli.

Johnson sarà un produttore particolarmente importante per il film Toys ‘R’ Us. Johnson ha lavorato come produttore in tutti e tre i film Sonic the Hedgehog, che hanno ottenuto un discreto successo al botteghino. Sonic the Hedgehog 3 ha incassato 491,9 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film di maggior successo finanziario della serie. Questi film basati su videogiochi potrebbero non essere ispirati ai giocattoli, ma la comprovata abilità di Johnson con le storie d’avventura rivolte ai bambini potrebbe sicuramente essere sfruttata per il film Toys ‘R’ Us.