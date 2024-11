Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone: dal cast al sequel, tutte le curiosità

Basati sul libro per bambini dell’illustratore croato Milan Trenc, i film della serie di Notte al museo sono stati diretti dal produttore di Stranger Things, nonché regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy e hanno come protagonista Ben Stiller nei panni del guardiano notturno di un museo di nome Larry Daley, i cui reperti – tra cui i modelli di cera di Teddy Roosevelt e Atilla l’Unno – prendono vita di notte. Dopo un primo film di grande successo, nel 2009 è stato realizzato Una notte al museo 2 – La fuga, seguito poi nel 2014 da Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone (qui la recensione).

Il film arrivò così in sala cinque anni dopo il precedente film, ma riscuotendo ugualmente un grande successo e portando il franchise a superare il miliardo di incasso in tutto il mondo. Ci si avvalse inoltre di riprese anche al di fuori del museo fino ad oggi protagonista del film. La produzione di Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone avvenne infatti anche all’esterno del British Museum di Londra, in Inghilterra, e su un palcoscenico dei Vancouver Film Studios di Vancouver, nella Columbia Britannica, per le scene che invece si svolgono all’interno del museo.

In ogni caso, come sempre a farla da padrone è la magia e il divertimento, elementi imprescindibili che conferiscono a questo film un fascino pari a quello dei due predecessori. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone

Al Museo di Storia Naturale viene presentata una mostra notturna, con le attrazioni del museo che prendono vive. A gestirla vi è naturalmente il custode Larry Daley, che si trova però alle prese con una serie di imprevisti quando la Tavola di Ahkmenrah, che dona la vita agli oggetti esposti nel museo, inizia a presentase dei malfunzionamenti. Cercando di stabilire perché la sua magia si sta esaurendo, Larry dovrà intervenire quanto prima per salvare i suoi amici prima che sia troppo tardi. È così che insieme ad alcuni di loro attraverserà l’Atlantico e da New York sbarcherà a Londra, al British Museum, in cerca di risposte.

Il cast del film

Ad interpretare Larry Daley vi è nuovamente Ben Stiller, affiancato da Skyler Gisondo nel ruolo di suo figlio Nicky. Tornano poi nei loro ruoli gli attori Robin Williams, Rami Malek e Owen Wilson, rispettivamente nei ruoli del presidente Theodore Roosevelt, del faraone Ahkmenrah e del pistolero Jedediah. Ben Kingsley interpreta Merenkahre, padre di Ahkmenrah, mentre Anjali Jay è Shepseheret, madre di Ahkmenrah. Dan Stevens è Lancillotto, Mizuo Peck è Sacajawea, Steve Coogan è Ottavio e Rebel Wilson interpreta Tilly. Completano il cast Ricky Gervais nel ruolo del Dr. McPhee e Dick Van Dyke in quelli di Cecil “C.J.” Fredericks da anziano.

Sempre per quanto riguarda il cast, forse non tutti sanno che Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone è l’ultima apparizione sullo schermo di Robin Williams, scomparso qualche mese prima dell’uscita in sala del film. Il suo ultimissimo lavoro da attore, Un’occasione da Dio (2015), lo vede coinvolto unicamente come doppiatore. Il film venne dunque dedicato a lui e anche all’attore Mickey Rooney, interprete di Gus, anch’egli scomparso prima dell’uscita della pellicola.

Ci sarà un sequel del film?

Secondo un’intervista del 2016 tra il regista Shawn Levy e The Hollywood Reporter, Levi si è detto piuttosto soddisfatto di come Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone ha concluso la serie, soprattutto alla luce della morte della star Robin Williams nel 2014: “Sapevo che il terzo film sarebbe stato incentrato sull’addio dei personaggi e sull’addio anche nostro. E poi quando Robin [Williams] è morto, è stato il momento giusto. Sono stati mesi terribili”. Detto questo, Levy ha dichiarato di ritenere che la serie di Notte al Museo abbia ancora vita, affermando che “altre ramificazioni del franchise cinematografico” potrebbero essere realizzate in futuro.

Anche se i fan del franchise non dovrebbero quindi sperare in Notte al museo 4, sembra che la recente fusione Disney-Fox possa produrre una continuazione in un modo o nell’altro. Nell’agosto 2019, il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato che lo studios avrebbe riproposto diverse proprietà, tra cui Notte al museo, attraverso il servizio di streaming Disney+ lanciato di recente. Nel 2022, infatti, è stato realizzato per la piattaforma un sequel animato intitolato Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah.

Il protagonista è sempre Larry Daley (doppiato però da Zachary Levi) deve trovare qualcuno che possa prendere il suo posto di custode durante il periodo estivo al museo di storia naturale di New York ma ogni volta che riesce a trovare qualcuno le statue magiche in esposizione prendono vita facendoli così fuggire. Larry chiederà così aiuto al figlio adolescente e aspirante DJ Nick. Nel mentre Kahmunrah sembra ancora intenzionato a conquistare il mondo. Come in seguito rivelato, questo potrebbe essere il primo di diversi film d’animazione che espandono il franchise.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Notte al Museo 3 – Il segreto del faraone grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 29 novembre alle ore 21:20 sul canale Italia 1.