35 Easter Eggs e riferimenti ai videogiochi di Sonic 3

Sonic 3 (Sonic the Hedgehog 3) (qui la recensione) presenta un’ampia collezione di interessanti uova di Pasqua, riferimenti ai videogiochi e altro ancora. Con il Team Sonic che si scontra con il debutto “live-action” di Shadow the Hedgehog (doppiato da Keanu Reeves), il terzo film di Sonic adatta diversi elementi dai giochi classici di SEGA, in particolare da Sonic Adventure 2. A tal fine, ci sono diversi riferimenti al gioco del 2001, oltre a molti altri divertenti riferimenti ai primi due film di Sonic, alla cultura pop e altro ancora.

Ispirato alla prima apparizione di Shadow in Sonic Adventure 2 al fianco del nonno di Eggman, Gerald Robotnik (Jim Carrey), Sonic 3 (Sonic the Hedgehog 3) adatta diversi elementi fondamentali delle origini del riccio oscuro, come la sua relazione con Maria Robotnik, la nipote di Gerald. Per questo motivo, nel nuovo film di Sonic si possono trovare molti collegamenti con i giochi, oltre ai riferimenti più tipici che il pubblico si aspetta dal franchise. Per questo motivo, ecco 35 dei più grandi Easter Eggs e riferimenti che abbiamo trovato in Sonic 3 (Sonic the Hedgehog 3).

35 Prison Island Da Sonic Adventure 2 All’inizio di Sonic 3, Shadow si risveglia dalla stasi 50 anni dopo essere stato addormentato da GUN. Shadow si risveglia in una struttura a Prison Island, al largo della costa di Tokyo. L’isola della prigione era un luogo in cui GUN teneva prigioniero Sonic in SonicAdventure 2.

34 Jorma Taccone dei The Lonely Island (ha diretto un episodio di Knuckles) Jorma Taccone interpreta l’ufficiale del GUN incaricato di sorvegliare la camera di stasi di Shadow. Conosciuto soprattutto per essere un membro del trio comico musicale The Lonely Island con Andy Samberg e Akiva Schaffer, Jorma Taccone ha anche diretto il quarto episodio della serie Knuckles , che presentava l’esilarante canzone “The Flames of Disaster” (con il cantante Michael Bolton).

33 La gara di Sonic con Knuckles e Tails Riferimenti multipli ai giochi La gara di Sonic nella foresta con Knuckles e Tails presenta molteplici riferimenti ai giochi classici, come la musica della vittoria finale quando Sonic taglia il traguardo e il palo della porta che gira. Gli ologrammi di Knuckles e Tails vengono anche mostrati mentre battono i piedi, una classica animazione dei personaggi inattivi dei giochi.

32 Il Team Sonic in uscita da un elicottero GUN L’inizio di Sonic Adventure 2 Reclutato dalla GUN per dare la caccia a Shadow, il Team Sonic salta dall’elicottero della GUN prima di lanciarsi nella città di Tokyo. Questo rispecchia l’inizio di Sonic Adventure 2, quando Sonic viene mostrato mentre fugge dalla GUN saltando da un elicottero (e usando una delle sue porte come tavola da surf).

31 La moto e la pistola di Shadow Riferimenti al gioco in solitaria di Shadow Guidando una moto e sparando con una pistola a un Sonic che lo insegue, Shadow fa una bella entrata in scena durante il suo primo scontro con il classico porcospino blu. Allo stesso modo, la moto e la pistola sono riferimenti al gioco in solitaria di Shadow pubblicato da SEGA nel 2005 (e che potrebbe servire per un epico film spin-off).

30 “1,21 Gigawatt” Ritorno al futuro Dopo il grave scontro tra Sonic e Shadow che ha temporaneamente interrotto la rete elettrica della città, uno stordito Sonic viene aiutato da Tails e Knuckles mentre mormora “1,21 gigawatt…”. Questo è un riferimento a Ritorno al futuro, la quantità di energia necessaria alla classica DeLorean per viaggiare nel tempo.

29 via EW Chao Gardens Visti in diversi giochi di Sonic Dopo essersi riunito, Tails porta la squadra ai Chao Gardens, un famoso ristorante di Tokyo che ospita le classiche creature fatate dei giochi. Nel gioco (come in Sonic Adventure 2), sono presenti diversi Chao Gardens, luoghi in cui le piccole creature possono essere portate e curate una volta trovate.

28 Detective Pikachu Un altro grande film sui videogiochi Tails viene scambiato da alcuni bambini per il detective Pikachu, con grande divertimento di Knuckles. Come i film di Sonic, Detective Pikachu è stato un altro adattamento di successo di un videogioco che ha mescolato personaggi di gioco in computer grafica con attori umani e ambienti reali.

27 Shadow, The Ultimate Life Form Il suo nome classico Incontrando il Team Sonic al ristorante, il comandante Walters conferma che Shadow faceva parte di un progetto segreto della GUN risalente a 50 anni fa, quando recuperarono una meteora contenente “The Ultimate Lifeform ”. Questo è il nome classico di Shadow nei giochi e nei fumetti, a testimonianza dei suoi impressionanti poteri e abilità.

26 Robotnik’s Spanish Soap Opera Visto per la prima volta nella serie Knuckles (con Cristo Fernández) Rivelatosi vivo e nascosto in un gigantesco granchio robot, l‘Eggman di Jim Carrey viene mostrato mentre mangia e guarda una soap opera spagnola intitolata “La Ultima Pasión”, con il Cristo Fernández diTed Lasso nel doppio ruolo di due fratelli gemelli rivali. Tuttavia, la serie stessa è stata citata per la prima volta nell’episodio 5 di Knuckles, quando l’echidna la guarda brevemente nella sua stanza d’albergo a Reno.

25 La paura dei fantasmi di Knuckles Probabile riferimento a Pumpkin Hill Esplorando la facoltà abbandonata di GUN dove Shadow ha perso Maria, Knuckles cerca di negare la sua paura dei fantasmi. Questo potrebbe essere un riferimento a Pumpkin Hill, un livello incentrato su Knuckles in Sonic Adventure 2 che presentava una collezione di fantasmi.

24 La velocità di Keanu Reeves Il film che ha ispirato il casting delle ombre di Keanu Dopo aver incontrato Gerald Robotnik per la prima volta, Eggman mette alla prova l’intelletto del suo presunto nonno con banalità ed equazioni. Una di queste equazioni consiste nel dividere la velocità della luce e del tempo con la velocità dell’autobus di Speed, il film del 1994 con Keanu Reeves che Sonic guarda in segreto con Tom e Maddie Wachowski nel primo film. Per questo motivo, l’amore professato da Sonic per Keanu in Speed ha contribuito a motivare il suo futuro casting come Shadow per Sonic 3.

23 Cannone a eclissi di Robotnik Una superarma incredibilmente potente Il Gerald di Jim Carrey rivela all’Ivo di Jim Carrey di aver costruito un’enorme superarma per GUN, nota come Eclipse Cannon. Si tratta della stessa superarma costruita da Gerald nella continuità dei giochi e che è stata utilizzata da Eggman decenni dopo in Sonic Adventure 2.

22 Ivo e Gerald Robotnik nel Paese di Eggman Apparsi per la prima volta in Sonic Labyrinth Trascorrendo un po’ di tempo insieme utilizzando la VR, Ivo e Gerald vengono mostrati mentre cavalcano insieme le montagne russe di “Eggmanland”. Apparso in diversi giochi, Eggmanland è un luogo classico che è un ibrido tra città e parco a tema, un’utopia robotica agli occhi di Eggman stesso.

21 Mr. e Mrs. Smith Un classico film di spionaggio citato dai Wachowski Mentre pianifica l’irruzione nel quartier generale della GUN a Londra, il Team Sonic chiede l’aiuto di Tom e Maddie, desiderosi di un po’ di azione. Eccitati dall’idea di infiltrarsi nella base, Tom e Maddie si definiscono “Mr. e Mrs. Smith”, facendo riferimento all’omonimo film di spionaggio di Brad Pitt e Angelina Jolie (che ha ricevuto un recente reboot della serie con Donald Glover e Maya Erskine).

20 Schermata di selezione del personaggio classico di Sonic Durante la pianificazione del colpo Mentre Tails esamina i ruoli di ogni persona nella rapina, viene brevemente mostrata una schermata di selezione dei personaggi. Assomiglia molto a quella dei giochi classici di Sonic, come Sonic Adventure 2.

19 Shadow’s Revenge Guac Mentre i Robotnik si infiltrano nel quartier generale della GUN, Shadow è costretto ad aspettare con Stone che gli offre del guacamole. Rispondendo che si tratterebbe di “guacamole della vendetta”, questo è un riferimento al primo film di Sonic, quando Sonic menziona quanto sia strana la parola “guacamole”.

18 Jim Carrey in Sonic 2. Courtesia di Paramount Pictures e Sega of America. Camei da Sonic The Hedgehog 2 Rachel e Randall Utilizzando dei travestimenti olografici, Tom e Maddie si infiltrano nella base nei panni di Rachel (Natasha Rothwell), sorella di Maddie, e di Randall Handel (Shemar Moore), suo marito, agente della GUN. Rachel e Randall appaiono in Sonic the Hedgehog 2, mentre celebrano il loro matrimonio alle Hawaii.

17 “Un classico trucco degli anni ’90 Soffiare sulle cartucce SEGA Quando la chiavetta USB di Tails non funziona, Tom ci soffia sopra e la rimette dentro, risolvendo il problema. Confermando che si tratta di “un classico trucco degli anni ’90”, questo è senza dubbio un cenno alla classica soluzione videoludica di soffiare sulle vecchie cartucce di gioco quando e se non rispondono inizialmente, come quelle per il SEGA Genesis.

16 Jim Carrey e Sonic in Sonic 3. Foto di Paramount Pictures e SEGA © 2024 Sonic cammina lungo Abbey Road “John, Paul, George, l’altro”. Mentre corre per superare gli scudi temporaneamente abbassati di GUN, Sonic si prende un momento per ricreare la classica copertina dell’album Abbey Road dei Beatles. Tuttavia, lancia una sottile frecciatina a Ringo, spesso dimenticato.

15 Il livello antigravitazionale in Sonic Adventure 2 La migliore difesa di sicurezza della GUN L’ultima difesa di sicurezza a guardia della seconda chiave del Cannone a Eclissi è una stanza con gravità variabile, con pannelli verdi per una minore quantità di gravità e pannelli rossi per una maggiore quantità di gravità. Si tratta probabilmente di un parallelo con il penultimo livello di Sonic Adventure 2, anch’esso caratterizzato da diversi cambiamenti di gravità.

14 Le fiamme del disastro di Knuckles Apparso per la prima volta nello spettacolo di Knuckles Quando si schianta per salvare la situazione, Knuckles viene mostrato con i suoi pugni infuocati, noti come “Fiamme del disastro”. Si tratta di un potere mistico del guerriero che è stato trattato nella serie spin-off Knuckles.

13 Le classiche tute di Robotnik di Ivo e Gerald Un’evoluzione completa per il villain di Jim Carrey Dopo aver ottenuto l’accesso al cannone Eclipse, Gerald regala a Ivo e a se stesso delle tute nuove di zecca. Per Eggman in particolare, la nuova tuta rossa è una copia fedele della sua apparizione nei giochi, rappresentando la fase finale della sua evoluzione, iniziata con il suo debutto in live-action nel primo film di Sonic.

12 Wade Whipple e il Maestro Emerald “Il più grande guerriero di tutti i tempi”. Deciso a usare il Master Emerald, Sonic costringe Knuckles a rivelare la sua posizione, che si rivela essere nelle mani di Wade Whipple (Adam Pally). Knuckles lo chiama “Il più grande guerriero di tutti i tempi”, in riferimento alle avventure di Knuckles e Wade nella serieKnuckles, dove Wade ha ricevuto un addestramento da guerriero dall’echidna.

11 Shadow blocca i colpi di Super Sonic Rispecchiamento di Neo in Matrix Prendendo il potere del Master Emerald per sé, Shadow diventa Super Shadow per rivaleggiare con Super Sonic. A tal fine, il riccio più scuro blocca uno dei primi colpi di Super Sonic in un modo che ricorda molto il Neo di Keanu Reeves in Matrix che combatte contro l’Agente Smith dopo essere diventato “The One”.

10 “Ti sei lasciato aperto” Riferimento al classico colpo alla gola di Robotnik Quando Eggman colpisce il nonno alla gola e si rende conto che Gerald intende distruggere il mondo, gli dice: “Ti sei lasciato aperto”. Questo è un riferimento al primo Sonic, quando Robotnik fece e disse la stessa cosa all’agente Stone.

9 Ryan Reynolds in una scena del poco apprezzato film Lanterna Verde “Guardare con odio Lanterna Verde del 2011” Un riferimento brutale alla DC Di fronte a suo nipote, Gerald si arma con un grande nano-pugno. Tuttavia, Eggman non è impressionato, affermando di non averne più visto uno da quando “odiava Lanterna Verde del 2011”, una battuta esilarante ma brutale a spese di uno dei film sui supereroi DC peggio accolti di tutti i tempi.

8 “Vivi e impara” Il tema di Sonic Adventure 2 Quando si riconciliano le loro differenze e uniscono le forze per la prima volta come Super Sonic e Super Shadow, inizia a suonare “Live and Learn” dei Crush 40. Questo era il tema principale di Sonic Adventure 2 , quindi il suo utilizzo nella battaglia finale di Sonic 3 è estremamente appropriato e molto divertente, adattando efficacemente il finale del gioco classico.

7 “Devo andare veloce” Il classico tormentone di Sonic Poco prima che Sonic e Shadow affrontino le difese di Gerald Robotnik, Sonic usa la sua classica frase “Gotta Go Fast”. Il tormentone ha origine dalla sigla della serie animata Sonic X.

6 L’esercito di robot di Gerald Robotnik Riferimento a E123/Omega di Sonic Heroes Scatenando una legione di robot per affrontare Shadow e Sonic, questi sembrano far parte della serie E-100 di Robotnik. Nei giochi, E123/Omega è uno di questi robot che ha finito per cercare uno scopo più grande e si unisce al Team Dark in Sonic Heroes con Shadow e Rogue the Bat.

5 Eggman distrugge la luna Ma per un motivo diverso rispetto a Sonic Adventure 2 In Sonic Adventure 2, Eggman spara intenzionalmente il cannone Ecplise contro la luna per dimostrare il suo potere agli abitanti della Terra affinché si sottomettano al suo dominio. Tuttavia, l’ Eggman di Sonic 3 distrugge la luna per puro caso, dopo aver acceso il cannone poco prima che questo distrugga il mondo come desiderava suo nonno. Per questo motivo, il ruolo di Eggman nel danneggiamento della luna è molto più altruistico, in quanto era l’alternativa per salvare il mondo.

4 “La base di Ball” Da Sonic The Hedgehog 2 Chiedendo a Knuckles se gli interesserebbe “The Base of Ball”, Tails lo fa lanciare dall’echidna in modo che possa salvare Sonic. “The Base of Ball” è un riferimento alla fine di Sonic the Hedgehog 2, quando il trio gioca a baseball con Tom e Maddie.

3 Le ultime parole di Robotnik Riferimento ai primi due film di Sonic Sacrificandosi per distruggere il cannone dopo aver distrutto suo nonno, Eggman lascia un ultimo messaggio all’agente Stone, dicendogli che gli mancheranno i suoi caffellatte con latte di capra austriaco: “Mi piace come li fai!”, avendo detto lo stesso nel primo film di Sonic. Robotnik fa anche la sua classica imitazione del robot che faceva nei primi due film prima che il cannone esploda.

2 Sonic di metallo Un nuovo classico villain per Sonic The Hedgehog 4 Nella scena dei titoli di coda di Sonic the Hedgehog 3, Sonic viene attaccato da diversi Metal Sonic. Apparso per la prima volta in Sonic the Hedgehog CD, Metal Sonic era la potente opera magna delle creazioni di Robotnik, quindi forse questi Metal Sonic sono stati attivati come emergenza in caso di morte di Robotnik (ma potrebbe anche significare che Robotnik è ancora vivo). In ogni caso, sembra che Metal Sonic sarà il cattivo o i cattivi di Sonic 4 (che è stato confermato).