Uma Thurman anticipa il suo personaggio in The Old Guard 2

Uma Thurman è recentemente apparsa al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha parlato del suo ritorno al genere action per il prossimo film The Old Guard 2.

Quando Fallon ha chiesto scherzosamente se Theron si unisse al sequel per mostrare a tutti come si fa, l’attrice di Kill Bill ha risposto: “Non pensavo di mostrare a nessuno come si fa dopo aver visto Charlize Theron in The Old Guard 1. È fenomenale, è incredibile, l’ho trovata fantastica. Ho pensato che fosse un film d’azione davvero unico. Aveva un carattere e una profondità tali, ed era davvero molto toccante”.

Quando Fallon ha chiesto delle voci su un possibile The Old Guard 3, Thurman ha risposto: “Si vocifera, si vocifera. Credo che lasceremo la parola ai fan”.

Cosa sappiamo su The Old Guard 2

Per il sequel The Old Guard 2, Uma Thurman e Henry Golding si sono uniti al cast in ruoli non rivelati, mentre Victoria Mahoney ha sostituito Gina Prince-Bythewood alla regia. Greg Rucka ha scritto la sceneggiatura del primo film e del sequel.

Tra i membri del cast che ritornano in The Old Guard 2 ci sono la Charlize Theron nel ruolo di Andromaca di Scizia, KiKi Layne nel ruolo di Nile Freeman, Marwan Kenzari nel ruolo di Yusuf Al-Kaysani, Luca Marinelli nel ruolo di Nicky/Nicolò di Genova, Matthias Schoenaerts nel ruolo di Booker/Sebastian Le Livre, Ngô Thanh Vân nel ruolo di Quynh e Chiwetel Ejiofor nel ruolo di James Copley.