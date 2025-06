Lanterns: il regista del pilot afferma che la serie inizia con un’atmosfera realistica e poi diventa cosmica

Precedenti indiscrezioni sul fatto che Lanterns sarebbe rimasta a terra potrebbero essere state fraintese dai fan. Recentemente, James Gunn ha cercato di chiarire queste affermazioni, e ora James Hawes, che ha diretto l’episodio pilota di Lanterns, sta facendo lo stesso.

Hawes ha recentemente parlato con Phase Hero dell’uscita di The Amateur, ma ha anche parlato del suo lavoro per la prossima serie del DCU su Lanterna Verde. “Le sceneggiature sono così piene di personalità, è un film di buddy-cop, interpretato in modo naturalistico alla True Detective, Fargo, Non è un paese per vecchi, e poi qualcuno vola”, ha esclamato il regista televisivo britannico.

Rispondendo a precedenti indiscrezioni e commenti sul fatto che la serie fosse ancorata al contesto e sul presupposto che tutto sia ambientato sulla Terra, Hawes ha dichiarato: “Ne parlerò in modo molto indiretto perché ci sono delle novità entusiasmanti in arrivo”, ha anticipato Hawes. “Non deluderà i fan classici. Credo che attirerà anche un pubblico completamente nuovo”, ha detto Hawes. “Perché potremo conoscere i personaggi in modo piuttosto radicato prima di essere catapultati nello spazio.”

Lanterns è la storia di una coppia di Lanterne Verdi

Le riprese di Lanterns si concluderanno il mese prossimo. Guy Gardner di Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel reboot di Superman di James Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie. Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde.

“Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. “Ci sono altre Lanterne Verdi sparse qua e là, ma questa è in realtà una serie TV ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano Precinct Earth e scoprono un terrificante mistero che si collega alla nostra più grande storia del DCU.”

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, sta lavorando alla sceneggiatura dell’episodio pilota insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy e all’acclamato scrittore di fumetti Tom King.

James Hawes di Slow Horses ha diretto i primi due episodi di Lanterns e, a marzo, ha lasciato intendere cosa i fan possono aspettarsi dalla serie.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns con Damon Lindelof (Watchmen) e lo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Il cast include Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, Kyle Chandler in quello di Hal Jordan e Ulrich Thomsen in quello di Sinestro. Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones completano il cast di supporto.