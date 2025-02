Un altro piccolo favore: ecco il titolo ufficiale del sequel con Anna Kendrick e Blake Lively

Il sequel di Un piccolo favore (qui la recensione), il thriller comico del 2018 diretto da Paul Feig e interpretato da Blake Lively e Anna Kendrick, ha ottenuto un titolo ufficiale ed è stato fissato come première della serata di apertura dell’SXSW.

In originale si intitolerà Another Simple Favor, e in italiano sarà Un altro piccolo favore. Nella storia, Stephanie Smothers (Kendrick) e Emily Nelson (Lively) si recano a Capri, in Italia, per il matrimonio di Emily con un ricco uomo d’affari italiano dove, come rivela la sinossi, si verificano “omicidi e tradimenti”. Il cast include anche Andrew Rannells, Bashir Salahuddin e Henry Golding, che hanno recitato nel film originale, più Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell e Allison Janney. La première è un ritorno all’SXSW per Feig, i cui film Le amiche della sposa e Spy sono stati presentati in anteprima al festival rispettivamente nel 2011 e nel 2015.

Another Simple Favor è stato scritto da Jessica Sharzer e Laeta Kalogridis basandosi sui personaggi di Darcey Bell. Feig produce con Laura Fischer tramite Feigco Entertainment, mentre i produttori esecutivi includono Jennifer Booth, Jessica Sharzer e Marco Valerio Pugini. Lo studio è Lionsgate.

“Quando abbiamo visto questo film lo scorso autunno, abbiamo capito subito che doveva aprire SXSW: ci ha dato quella sensazione elettrica per cui viviamo come programmatori”, ha affermato Claudette Godfrey, vicepresidente di cinema e televisione di SXSW. “Paul Feig e SXSW condividono un amore ineguagliabile per la commedia audace e senza paura. Da quell’indimenticabile proiezione notturna di “Bridesmaids” alla rumorosa prima mondiale di “Spy”, i suoi film catturano esattamente ciò che rende speciale il nostro festival: progetti incredibilmente divertenti che superano i confini. Siamo più che entusiasti di riunirci a Paul e dare il via al festival con un film che ha fatto ridere, applaudire e desiderare immediatamente di rivederlo!”

Un altro piccolo favore debutterà il 1° maggio in Italia su Prime Video.