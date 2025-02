I Fantastici Quattro: Gli Inizi, chi è il personaggio interpretato da John Malkovich?

John Malkovich si unisce al MCU in I Fantastici Quattro: Gli Inizi e, come molti dei suoi ruoli precedenti, il personaggio dell’attore è molto misterioso. Il primo trailer del film ha debuttato di recente e ha mostrato brevi scorci dell’incredibile cast del film, tra cui Reed Richards di Pedro Pascal e Sue Storm di Vanessa Kirby. Mentre si concentra sugli eroi principali del film, insieme a una rapida inquadratura di Galactus di Ralph Ineson, il trailer include anche una breve inquadratura di un Malkovich barbuto che emerge dalle ombre.

L’attore di Con Air è stato annunciato come parte del cast a maggio 2024, ma potrebbe comunque sorprendere il pubblico occasionale vedere Malkovich apparire in questo trailer. La Marvel è brava a scovare talenti e Malkovich è uno degli attori più versatili e rinomati in attività oggi.

Powered by

Il personaggio MCU di John Malkovich non è ancora confermato

L’identità Marvel di Malkovich è sconosciuta nonostante la sua apparizione nel trailer

Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha rivelato la maggior parte del cast principale del film. Oltre ai personaggi di Pascal e Kirby, il trailer include sguardi a Ben Grimm di Ebon Moss-Bachrach e Johnny Storm di Joseph Quinn. Il trailer ha anche rivelato l’aspetto di questi personaggi nelle loro forme CGI. Ci sono ancora molti segreti che la Marvel ha nascosto, tra cui il volto di Galactus e l’aspetto di Silver Surfer di Julia Garner, che interpreta Shalla-Bal, piuttosto che il Norrin Radd / Silver Surfer a cui è abituato il pubblico, quindi la Marvel probabilmente non vuole rovinare il suo design.

Diversi membri del cast interpretano personaggi non confermati, tra cui Malkovich, che appare nel trailer con una lunga barba bianca e ispida. Altri membri del cast le cui identità sono nascoste includono Paul Walter Hauser e Natasha Lyonne. Si vocifera che Hauser potrebbe dare la voce a H.E.R.B.I.E., il robot nel trailer, mentre Lyonne interpreta Alicia Masters, un’artista cieca che è un frequente interesse amoroso per La Cosa. Internet ha già sviluppato molte teorie su chi potrebbe interpretare Malkovich, e la sua apparizione nel trailer probabilmente farà esplodere queste teorie.

Chi potrebbe interpretare John Malkovich in I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Internet ha creato molte teorie sul personaggio di Malkovich

Malkovich potrebbe interpretare un personaggio inaspettato che nessuno ha ancora previsto. Tuttavia, ci sono diverse teorie valide su Internet. La prima è Mole Man, che si vocifera apparirà nel film. Mole Man è apparso in The Fantastic Four #1 del 1961 ed è il primo cattivo che la Prima Famiglia Marvel abbia mai incontrato. Mole Man, originariamente noto come Harvery Rupert Elder, era un ingegnere nucleare rifiutato dai suoi pari a causa del suo fascino per la teoria della Terra Cava.

Un personaggio Marvel a cui Malkovich assomiglia di più è Ivan Kragoff, alias The Red Ghost. Ivan è uno scienziato sovietico che era determinato a battere gli americani sulla luna. Dopo aver appreso dei Fantastici Quattro e delle loro abilità, reclutò una squadra di scimmie ben addestrate e usò i raggi cosmici per dare alla sua squadra dei superpoteri. The Red Ghost è un personaggio più probabile per Malkovich, specialmente con i suoi legami con la corsa allo spazio. Il trailer mostra molte scene di razzi in partenza e dei Fantastici Quattro in tute spaziali.

Un’altra opzione popolare è Nathaniel Richards, il padre di Reed. Nei fumetti Marvel, Nathaniel ottiene la capacità di viaggiare nel tempo ma scompare dalla vita di Reed dopo aver incontrato molte versioni alternative di se stesso che cercano di ucciderlo. Entra in un’altra dimensione, dove sposa una donna assetata di potere di nome Cassandra che usa la sua tecnologia per governare l’umanità. Dopo essere stato salvato dai Fantastici Quattro, Nathaniel è rimasto nella dimensione alternativa, ma alla fine è tornato per rapire il figlio di Reed e Sue, Franklin.

Questa teoria ha buone probabilità di essere vera, considerando l’impatto che il multiverso avrà su questo film. Sebbene non mostrato nel trailer, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è ambientato in una realtà alternativa, il che significa che la squadra avrà bisogno di un modo per attraversare Terra-616. L’idea del multiverso potrebbe essere introdotta loro da Nathaniel Richards, che è tornato di recente da una dimensione alternativa, spiegando il suo aspetto trasandato. Il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi apparirà Avengers: Doomsday, quindi Nathaniel Richards di Malkovich potrebbe essere la chiave per farli entrare nella linea temporale principale dell’MCU.