Toy Story 5, Tim Allen lancia un grande messaggio sulla storia: “È davvero fantastica”.

Tim Allen svela un punto importante della trama di Toy Story 5. Allen ha doppiato Buzz Lightyear fin dal primo film di Toy Story e riprenderà il ruolo per Toy Story 5, la cui uscita è prevista per il 19 giugno 2026. Diretta da Andrew Stanton, regista di Alla ricerca di Nemo e WALL-E, la storia di Toy Story 5 è confermata e vedrà il ritorno di Woody e Buzz alle prese con l’impatto della tecnologia su Bonnie. Anche un esercito di Buzz Lightyears bloccati in modalità giocattolo è coinvolto nella storia.

Durante un’intervista con Good Morning America, Allen rivela che Toy Story 5 vedrà Jessie in difficoltà e bisognosa di aiuto. Pur non essendo sicuro di ciò che gli è stato permesso di condividere sulla trama, Allen ha parlato di come stia registrando le battute di Buzz del terzo atto del film e ha sottolineato quanto sia impressionato dalla storia che il sequel sta raccontando. Ha anche anticipato che in Toy Story 5 c’è un notevole intrigo intorno a Buzz. Scoprite i commenti di Allen qui sotto:

Ho già iniziato, ora sono al terzo atto. È straordinario quello che hanno fatto… alla Pixar non mi hanno detto che non potevo dire nulla, ma… vorrei poterlo fare… C’è molto intrigo con Buzz. Jessie ha un grosso problema, ha bisogno di aiuto, quindi è una cosa davvero bella.

Cosa significa questo per Toy Story 5

Il fatto che Jessie sia in difficoltà e abbia bisogno dell’aiuto degli altri giocattoli aggiunge un tassello importante al puzzle, al di là delle teorie su Toy Story 5. Oltre al ritorno di Woody e Buzz, all’esplorazione dell’impatto della tecnologia sui bambini e a un esercito di Buzz Lightyears bloccato in modalità giocattolo, in precedenza si sapeva ben poco della trama del sequel. La situazione di Jessie potrebbe essere parte del conflitto principale che Woody, Buzz e i loro compagni dovranno risolvere.

Sarà interessante vedere se la situazione di Jessie è collegata alle sfide poste dalla tecnologia, dall’esercito di Buzz Lightyears, o se si tratta di una situazione completamente separata. Il ruolo di primo piano che Allen lascia intendere per Jessie è un segnale incoraggiante: Joan Cusack tornerà a vestire i panni del personaggio che ha doppiato a partire da Toy Story 2. Il ritorno di Allen e Tom Hanks alla voce di Woody e Buzz è emozionante e lo sarà ancora di più se a loro si aggiungeranno la Cusack e altri veterani del franchise.