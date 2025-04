Val Kilmer: Michael Mann, Josh Brolin, Francis Ford Coppola porgono il loro tributo

La notizia della morte di Val Kilmer ha generato saluti e tributi da tutto il mondo ma in particolare da Hollywood, dove colleghi e amici dell’attore ne hanno salutato il talento e lo spirito. L’attore, che ha interpretato Bruce Wayne in “Batman Forever“, e che ha interpretato Jim Morrison in “The Doors” di Oliver Stone e ha recitato in molti altri film preferiti degli anni ’80, è morto a 65 anni. Combatteva contro un cancro alla gola da diversi anni e una polmonite lo ha stroncato.

Michael Mann, che ha diretto Kilmer insieme a Robert De Niro, Al Pacino e Jon Voight nell’acclamato thriller d’azione del 1995 “Heat – La Sfida“, ricorda l’attore come colui che ha portato una “corrente potente” al cinema.

“Mentre lavoravo con Val su ‘Heat’, mi sono sempre meravigliato della gamma, della brillante variabilità all’interno della potente corrente del carattere di Val che possiede ed esprime. Dopo così tanti anni in cui Val ha combattuto la malattia e ha mantenuto il suo spirito, questa è una notizia tremendamente triste“, ha detto Mann in una dichiarazione.

Josh Brolin ha pubblicato una foto di sé stesso con Kilmer su Instagram, scrivendo: “Ci vediamo, amico. Mi mancherai. Eri un petardo intelligente, stimolante, coraggioso e super creativo. Non ne sono rimasti molti così. Spero di vederti lassù in cielo quando finalmente ci arriverò. Fino ad allora, ricordi incredibili, pensieri adorabili”.

Anche Josh Gad ha reso omaggio su Instagram, pubblicando una foto di Kilmer nei panni di Tom “Iceman” Kazansky da “Top Gun”. Gad ha scritto: “RIP Val Kilmer. Grazie per aver definito così tanti film della mia infanzia. Eri davvero un’icona“.

Il leggendario studio di effetti visivi Industrial Light & Magic ha ricordato Kilmer con un post sul suo account Instagram ufficiale Threads. Il post recitava: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa del nostro amico e collega, Val Kilmer. Dai suoi ruoli memorabili come Madmartigan, Iceman, Doc Holliday e Jim Morrison, Val si è affermato come uno dei grandi. Ci mancherà profondamente e i nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento”.

L’autore americano Don Winslow ha scritto su X: “Riposa in pace VAL KILMER. Un attore brillante e un brav’uomo”. Kilmer è stato un attore di primo piano negli anni ’80 e ’90, con ruoli da protagonista in “Top Gun“, “Real Genius“, “Tombstone“, “Heat” e “Il Santo“. È tornato brevemente in “Top Gun: Maverick” del 2021, sebbene non potesse più parlare a causa del cancro.

Nel 2021 è uscito un documentario sulla sua vita, “Val“. Suo figlio ha fornito la voce all’attore e il film ha utilizzato centinaia di ore di video che aveva registrato nel corso degli anni, offrendo uno sguardo rivelatore sui set su cui ha lavorato e mostrando l’attore come un pensatore introspettivo con l’anima di un artista.

