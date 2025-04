Superman: la descrizione del footage mostrato al CinemaCon

James Gunn, che è stato assunto dal capo della Warner Bros. Discovery David Zaslav per rinvigorire l’universo cinematografico della DC dopo una serie di film deludenti come “The Flash” e “Justice League“, è salito sul palco del CinemaCon per condividere ciò che sta preparando. E il progetto in cui ha investito di più personalmente, “Superman“, lo ha visto anche scrivere la sceneggiatura e dirigere l’avventura dei fumetti. L’idea è di offrire al pubblico un rifacimento più luminoso e ottimista dopo che la DC ha imboccato una strada più oscura e cupa con lo Snyder-verse.

“Questo è un film che celebra la gentilezza e l’amore umano”, ha promesso Gunn ai proprietari dei cinema. E questo messaggio si è rispecchiato sicuramente nel trailer che la DC ha condiviso durante la presentazione della Warner Bros. ai proprietari dei cinema, così come nei filmati dietro le quinte che lo studio ha presentato in anteprima.

C’era molto ottimismo rosso, bianco e blu, così come scene di Superman intervistato da Lois Lane e che salvava persone da edifici in rovina. C’era anche un’inquadratura di Lex Luthor che brandiva una pistola molto grande (immaginiamo fosse caricata con proiettili di Kryptonite). Gunn ha detto che gli è stato offerto per la prima volta “Superman” nel 2018, ma ha optato per un altro film DC, “The Suicide Squad“, credendo che il suo ethos eterogeneo e vietato ai minori fosse più in linea con quello che aveva fatto in “Guardiani della Galassia“. Ma l’idea di prendere un personaggio “percepito come antiquato” e farlo risuonare con “un pubblico moderno” lo ha attratto. Alla fine, Gunn ha avuto un momento di illuminazione. È stato in grado di ideare “…una storia [che è] sia totalmente umana che totalmente fantastica allo stesso tempo“.

Un personaggio, il cucciolo di Superman Krypto, deriva in parte dalle sue esperienze nel salvataggio di un cane emotivamente danneggiato di nome Ozu, che scappava da lui, distruggeva i suoi mobili e i suoi dispositivi elettronici e, durante le conference call, attaccava i piedi di Gunn, costringendolo a salire sul bancone della cucina per sfuggire alle sue fauci. Ciò gli ha fatto pensare: “E se il mio cane avesse dei superpoteri? Sarei fottuto“.

Sembra che Krypto ruberà la scena quando “Superman” arriverà nei cinema l’11 luglio. Nel trailer, viene mostrato mentre lecca un Superman malconcio, quindi lo trascina al sicuro nel suo quartier generale ghiacciato, la Fortezza della Solitudine, dove una squadra di robot assiste l’eroe caduto. Dopo essersi rimesso in piedi, Krypto, nel vero stile di Ozu, non riesce a smettere di mordicchiare i talloni del suo padrone.

David Corenswet, meglio conosciuto per il suo lavoro in “Hollywood” di Ryan Murphy, interpreta Clark Kent/Superman, mentre Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) interpreta Lois Lane. Il resto del cast include Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, così come Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced.

“Queste storie sono incentrate essenzialmente sul potere della speranza… e sulla lotta per il bene per sconfiggere il male”, ha detto Brosnahan ai proprietari dei teatri. “Vale sempre la pena lottare per questo”, ha aggiunto. Gli attori hanno detto che è stato un onore interpretare personaggi così iconici e diventati parte della cultura. Ma non tutti hanno ottenuto il ruolo che avevano inizialmente cercato di ottenere. “Ho fatto il provino per Batman e Superman, ma non sono stato scelto per nessuno dei due”, ha confessato Hoult. Poi Gunn ha suggerito che invece di interpretare l’eroe, avrebbe interpretato il cattivo.