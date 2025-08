A che punto è il casting di Batman per il nuovo DCU?

Il regista di Superman e co-CEO dei DC Studios, James Gunn, è tornato su Threads e questa volta ha offerto alcuni aggiornamenti minori su alcuni progetti futuri. Mentre abbiamo già riferito quanto Gunn ha dichiarato sul social in merito alla eventuale presenza di Hush in The Batman 2, qui ci soffermiamo sul punto in cui si trovano i processi di casting per il Crociato Incappucciato nei DCU.

Nonostante abbia ripetutamente affermato che The Brave and the Bold e Batman sono una priorità per i DC Studios dopo l’uscita di Superman, il regista ha iniziato confermando che lui e Peter Safran non hanno ancora scelto il prossimo Cavaliere Oscuro. Ora è chiaro che è improbabile vedere l’eroe fare un cameo nel film Clayface del prossimo anno, nonostante sia ambientato nel DCU.

“Non ci sono davvero nuovi aggiornamenti”, ha detto Gunn di recente a proposito di The Brave and the Bold. “Voglio dire, stiamo lavorando a una sceneggiatura. Abbiamo uno sceneggiatore che ci sta lavorando alacremente. Sono molto coinvolto, quindi, sapete, vedremo cosa succederà. Vorrei avere altre notizie per voi, ma non ne ho.”

Incalzato sulla possibilità che il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson si unisca al DCU, ha risposto: “Sarebbe una considerazione. Dovremmo pensarci. Dovremmo pensarci. Non è che non ne abbiamo mai discusso. Non direi mai zero [probabilità], perché non si sa mai. Ma non è probabile. Non è affatto probabile.”

The Brave and the Bold non ha ancora una data di uscita e, in una recente intervista, Gunn ha ammesso di avere difficoltà con il debutto di Batman nel DCU.