Warner Bros completa la vendita mondiale di “Coyote Vs Acme”

Ketchup Entertainment ha confermato oggi di aver concluso l’accordo per i diritti mondiali di Coyote Vs Acme, il film ibrido live-action/animato che porta il personaggio dei Looney Tunes Wile E. Coyote sul grande schermo. L’accordo dovrebbe essere fissato nella fascia dei 50 milioni di dollari e si prevede che il film uscirà nelle sale nel 2026.

Gareth West, CEO di Ketchup Entertainment, ha dichiarato oggi: “Siamo entusiasti di aver stretto un accordo con la Warner Bros. Pictures per portare questo film al pubblico di tutto il mondo. Coyote Vs Acme è un mix perfetto di nostalgia e narrazione moderna, catturando l’essenza degli amati personaggi dei Looney Tunes e presentandoli a una nuova generazione. Crediamo che troverà riscontro sia tra i fan di lunga data che tra i nuovi arrivati”.

Diretto da David Green e scritto dallo sceneggiatore di May December Samy Burch, il film è prodotto da Chris deFaria e dal co-direttore dei DC Studios James Gunn. Il film è basato sui personaggi dei Looney Tunes e sull’articolo umoristico del New Yorker “Coyote v. Acme” di Ian Frazier.

Will Forte, John Cena, Lana Condor e Tone Bell sono i protagonisti del film, che segue Wile E. Coyote, che, dopo che i prodotti Acme lo hanno deluso troppe volte nella sua tenace ricerca del Roadrunner, decide di assumere un avvocato esperto in cartelloni pubblicitari per citare in giudizio la Acme Corporation. Il caso mette Wile E. e il suo avvocato (Forte) contro l’intimidatorio ex capo di quest’ultimo (Cena), ma una crescente amicizia tra l’uomo e il cartone animato alimenta la loro determinazione a vincere.

Nonostante i buoni risultati di prova, il progetto è diventato una vittima di alto profilo del taglio dei costi della WB due anni fa ed era rimasto sullo scaffale per più di un anno. Lo studio avrebbe proiettato il film a una serie di acquirenti all’inizio del 2024 con un prezzo di circa 70 milioni di dollari, che è quanto si dice sia costato il film. Fonti dello studio ci affermano che all’epoca non hanno ricevuto alcuna offerta.

L’archiviazione del film ha creato problemi con le voci di una potenziale svalutazione fiscale. Tra gli sgomenti c’era il regista di Lego Movie Phil Lord. La star del film Forte ha definito la mossa “una f*ttuta stronzata”.

L’accordo Coyote da parte di Ketchup segna una spesa significativa e record per la società, le cui precedenti uscite hanno incluso Goodrich con Michael Keaton, il reboot del fumetto Hellboy: The Crooked Man, il thriller di Ben Affleck Hypnotic e il dramma di Jessica Chastain Memory di Michel Franco. L’anno scorso Ketchup ha salvato The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie dello stesso studio.