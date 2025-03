Zack Snyder dirigerà Brawler, con l’UFC di Dana White e il ministro saudita Turki Alalshikh

Zack Snyder ha firmato per dirigere “Brawler“, un nuovo film su un uomo di Los Angeles che si afferma nel mondo dell’Ultimate Fighting Championship (UFC). Il regista, che sarà anche co-sceneggiatore e produttore, collaborerà con l’UFC di Dana White per il film, così come con Sua Eccellenza Turki Alashikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita e proprietario della rivista di boxe The Ring.

“Sono un fan del lavoro di Zack da anni, il suo stile unico, dalle sue iconiche sequenze d’azione alle sue immagini travolgenti e alla narrazione intensamente emotiva, unito alla sua rappresentazione umanizzata di personaggi profondamente imperfetti è singolare”, ha affermato Alashikh in una dichiarazione. “Non potevo pensare a una persona migliore con cui collaborare per portare l’UFC sul grande schermo. The Ring Magazine, con i suoi 103 anni di tradizione, sosterrà il progetto per garantirne il successo”.

“Sua Eccellenza Turki Alalshikh e Zack Snyder hanno una visione comune per creare un film sull’UFC”, ha affermato White, CEO dell’UFC. “Sono entrambi molto appassionati di questo progetto per mostrare ai fan cosa serve per diventare un campione UFC. È un progetto incredibilmente ambizioso e non vedo l’ora di vederlo prendere vita”.

Shay Hatten e Kurt Johnstad saranno anche co-sceneggiatori. I produttori insieme a Zack Snyder includono Deborah Snyder e Wesley Coller per il loro banner Stone Quarry. Alashikh, Johnstad e Hatten sono produttori esecutivi, insieme a Craig Borsari, responsabile dei contenuti dell’UFC. “Dietro ogni grande combattente c’è la storia di come ci è arrivato”, ha affermato Snyder. “UFC è il leader mondiale negli sport da combattimento e sono onorato di collaborare con loro per raccontare questa incredibile storia”.

Mentre il progetto UFC prende forma, Snyder continua a sviluppare un lungometraggio senza titolo su Netflix, che si concentrerà sul dipartimento di polizia di Los Angeles. Il regista ha diretto altri tre film per lo streamer: il film d’azione sugli zombi “Army of the Dead” e la duologia di fantascienza a mega budget “Rebel Moon“. Altri crediti includono i film DC Comics “Man of Steel“, “Batman v Superman: Dawn of Justice” e “Justice League“.

Dalla sua fondazione nel 1993, UFC ha organizzato più di 700 eventi MMA. Nel 2023, la società si è fusa con l’organizzazione di wrestling professionistico WWE per formare una società quotata in borsa con il simbolo azionario “TKO”, supervisionata dal CEO di Endeavor Ari Emanuel. Di recente, l’UFC ha prestato il suo marchio al remake di “Road House” di Amazon MGM, uscito a marzo 2024 e con Jake Gyllenhaal nei panni di un ex lottatore di MMA.

White è a capo dell’UFC dal 2001, guidandone la crescita in una lega sportiva importante. Nel 2023, è stato filmato mentre schiaffeggiava la moglie in una discoteca in Messico. Si è scusato per l’incidente dopo che il video ha fatto notizia.

Alalshikh è un membro della Corte reale saudita. È diventato presidente della General Entertainment Authority del paese nel 2018 dopo aver ricoperto per la prima volta la carica di presidente della General Sports Authority. Durante il suo mandato, è stato uno dei principali organizzatori dell’industria della boxe in Arabia Saudita. Ha acquisito la rivista The Ring nel 2024. Ha anche scritto un film horror, “The Cello”, uscito nel 2023.