Wicked – Parte 2: Cynthia Erivo e Ariana Grande parlano dei temi di “bene” e “male” nel film

Di Gianmaria Cataldo

-

Wicked - Parte 2

La parte più oscura della storia di Wicked, Wicked – Parte 2 (qui la nostra recensione) segue Elphaba Thropp dopo aver sfidato il Mago di Oz ed essere stata bollata come la Malvagia Strega dell’Ovest. Diretto da Jon M. Chu, il film vede protagonisti Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Marissa Bode, Ethan Slater, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Sia questa Parte 2 che il precedente capitolo sono adattamenti del musical di Broadway Wicked, a sua volta tratto dal romanzo del 1995 Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West.

Tutte e tre le versioni della storia affrontano temi più ampi su cosa significhi essere buoni e su come la propaganda possa oscurare un regime corrotto, anche se il musical ha notevolmente smussato i contorni del romanzo. Recentemente, Erivo, che interpreta Elphaba, ha discusso di come questi temi abbiano plasmato la sua versione della strega: “Non ho mai visto Elphaba come un personaggio malvagio, ma penso […] che ciò che mi è stato chiarito è che la percezione è tutto”.

Ciò che vediamo come buono e ciò che vediamo come malvagio può essere distorto e modificato, a seconda di chi è, di chi stiamo guardando e attraverso quali occhi, attraverso quali lenti stiamo guardando”, ha continuato Erivo. “Quindi, a seconda di come ci sentiamo nei confronti di un certo tipo di persona, a seconda di come ci sentiamo nei confronti della pelle in cui vive quella persona, a seconda di come ci sentiamo nei confronti del modo in cui quella persona parla o appare, è quella la lente attraverso cui guardiamo”.

Allo stesso modo, Erivo ha osservato che il concetto di bontà è soggettivo. “Come usiamo la parola ‘buono’, è davvero buono? O è una sorta di apparizione del bene?”, ha riflettuto l’attrice. “La differenza tra ciò che è realmente buono e ciò che può essere percepito come buono, e ciò che è realmente male e ciò che può essere percepito come male. E a chi possiamo realmente attribuire la colpa, e quanto è facile scaricarla su qualcun altro”.

Da parte sua, Grande, che interpreta l’amica estraniata di Elphaba e una pedina del Mago, ha dichiarato: “Adoro la domanda che pone il film”. Ha poi aggiunto di apprezzare il modo in cui For Good “invita le persone a riflettere sul perché quelle etichette vengano proiettate con tanta facilità”. “Le persone sono una sorta di accumulo di tutte le loro esperienze, delle loro ferite e delle loro cose, e in un certo senso viviamo in un’epoca in cui tutto viene cancellato dal contesto e dall’umanità, e le cose vengono ridotte a una breve frase ad effetto o a un titolo veloce”, ha detto Grande, affrontando il messaggio politicamente connotato del film.

E penso che, sebbene le persone possano fare cose buone e cose cattive, sia un tema interessante nella storia chiedere alle persone di cercare l’umanità, o ciò che potrebbe esserci dall’altra parte. Non si conosce mai davvero tutta la storia. Non si può sapere”, ha concluso. Sebbene la crociata di Elphaba contro il Mago sia giustificata, l’intero mondo di Oz non la vede in questo modo, e Glinda è costretta a scegliere tra essere buona e compiere azioni buone.

