Will Smith interpreta finalmente Neo dopo aver rifiutato The Matrix… ma è un videoclip!

Will Smith entra in Matrix. Smith e il rapper Big Sean hanno pubblicato la canzone “Beautiful Scars“, con OBanga, insieme a un video musicale ispirato a “Matrix“. L’attore ha anche annunciato che pubblicherà un nuovo album da solista, “Based on True Story“, il suo primo album completo in oltre 20 anni. L’uscita dell’album è prevista per marzo 2025.

“Beautiful Scars“, prodotto da OmArr e LeXoskeleton, esplora i dolori della fama e l’imparare dai propri errori. Nel video musicale, Smith interpreta il ruolo di Neo, il personaggio reso famoso da Keanu Reeves nel classico di fantascienza del 1999 The Matrix, mentre Big Sean veste i panni di Morpheus, originariamente interpretato da Laurence Fishburne.

All’inizio di questo mese, Smith ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram, in cui ha ricordato la sua decisione di rinunciare al ruolo di Neo (che alla fine è andato a Reeves) in “Matrix”.

“Nel 1997, i Wachowski hanno offerto a Will Smith il ruolo di Neo in Matrix. Smith ha rifiutato. Ha scelto Wild Wild West, credendo che fosse più adatto a lui in quel momento. Ma la domanda rimane: come sarebbe stato Matrix con Will Smith come Neo?” Per poi concludersi: “Svegliati, Will… Matrix ti ha…” (guardalo qui)

Nel 2019, Smith ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha spiegato perché ha rifiutato il ruolo di Neo in “Matrix“. Ha rivelato che il pitch dei Wachowski per il film non gli piaceva, il che ha portato alla sua mancanza di interesse per il progetto. Secondo Smith, i fratelli Wachowski hanno cercato di convincerlo con lo stile cinematografico piuttosto che con la trama di “Matrix“. Smith ha detto che il discorso è stato il seguente: “Stiamo pensando, tipo… immagina di essere in una lotta. Tu, tipo, salti. Immagina se potessi smettere di saltare a metà del salto. Ma poi, le persone potrebbero vedere intorno a te a 360 gradi mentre smetti di saltare. Inventeremo queste telecamere, e poi le persone potranno vedere l’intero salto quando ti fermi a metà del salto”.

Ecco il videoclip di “Beautiful Scars” di seguito: