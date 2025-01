The Matrix: cosa sta succedendo con il reboot con Will Smith?

È passato quasi un anno da quando abbiamo appreso per la prima volta dei piani di Drew Goddard per scrivere e dirigere un nuovo film di Matrix. Le voci di un reboot o di uno spin-off persistono da anni (il prequel con Michael B. Jordan nei panni di un giovane Morpheus non si è mai concretizzato), ma abbiamo sentito molto poco su questo progetto da quando è stato annunciato dalla Warner Bros. Discovery.

Goddard, noto soprattutto per aver scritto The Martian e diretto Quella casa nel bosco (ha lavorato anche a Daredevil di Netflix e al film mai realizzato Sinister Six per Sony Pictures), potrà contare sull’aiuto della co-creatrice del franchise Lana Wachowski, che ha aderito al progetto in qualità di produttrice esecutiva.

Ieri, Will Smith ha condiviso un post criptico su Instagram in cui affrontava la sua ormai famigerata decisione di rinunciare al ruolo di Neo in Matrix del 1999 per recitare invece in Wild Wild West.

Il vincitore dell’Oscar ha condiviso un breve video con un messaggio in stile Matrix che recita: “Nel 1997, i Wachowski hanno offerto a Will Smith il ruolo di Neo in Matrix. Smith ha rifiutato. Ha scelto Wild Wild West, credendo che fosse più adatto a lui in quel momento. Ma la domanda rimane: come sarebbe stato Matrix con Will Smith come Neo?” Per poi concludersi: “Svegliati, Will… Matrix ti ha…”

Purtroppo, non sembra che Smith stesse stuzzicando un ruolo nel film di Goddard, dopotutto. Variety ha rivelato: “Fonti informate hanno confermato… che Smith (almeno a questo punto) non è coinvolto nel franchise cinematografico”. Anche l’Hollywood Reporter è intervenuto con: “Will Smith non si unirà alla Warner Bros. e al regista Drew Goddard in un nuovo film di Matrix per lo studio, ci dicono fonti interne”.

Quindi, cosa stava esattamente dicendo Smith se non stava parlando di un nuovo film? Beh, ora c’è una convinzione diffusa che probabilmente abbia a che fare con i suoi piani di pubblicare un album musicale per la prima volta dal “Lost and Found” del 2005. Dopotutto, perché non riflettere su uno dei suoi più grandi passi falsi della carriera in una nuova canzone?

Vale anche la pena sottolineare che il Super Bowl si sta avvicinando rapidamente e Smith potrebbe finire per interpretare Neo in uno spot pubblicitario per un numero qualsiasi di marchi.

Matrix è uscito nel 1999 con grande successo, seguito da Matrix Reloaded e Matrix Revolutions nel 2003. Non hanno ricevuto una risposta calorosa come l’originale e Lana è tornata alla proprietà (senza Lilly) nel 2021 per The Matrix Resurrections. “Non è un’esagerazione dire che i film di Matrix hanno cambiato sia il cinema che la mia vita”, ha detto Goddard del reboot. “L’arte squisita di Lana e Lilly mi ispira ogni giorno e sono più che grato per la possibilità di raccontare storie nel loro mondo”.