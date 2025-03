Mr. Morfina: la verità sull’insensibilità congenita al dolore del protagonista

Mr. Morfina (qui la recensione), commedia d’azione del 2025, è incentrata su un uomo incapace di provare dolore, il che porta naturalmente a chiedersi se la sua condizione sia una vera malattia genetica o solo un espediente hollywoodiano. Con un cast guidato da Jack Quaid e Amber Midthunder, il film segue un mite assistente direttore di banca che usa la sua incapacità di provare dolore a suo vantaggio mentre insegue un trio di rapinatori che hanno preso in ostaggio la donna che ama. Non mancano ferite raccapriccianti per il protagonista, Nathan Caine, che rinuncia alla sicurezza personale per progredire nella sua ricerca.

Durante l’inseguimento, Nate viene infatti colpito sia da una pistola che da una balestra, si bolle la mano nell’olio da frittura per recuperare un’arma, viene colpito alla schiena da una fiocina fatta in casa, subisce un forte trauma cranico e subisce persino una tortura brutale ma esilarante. Sebbene tutto ciò faccia parte del fattore di intrattenimento del film, sembra irrealistico che qualcuno possa subire così tanti danni al proprio corpo e continuare a combattere e a correre. Il dolore fisico che riesce a ignorare dall’inizio alla fine di Mr. Morfina è ciò che rende la sua condizione cinematografica così affascinante.

L’insensibilità congenita al dolore è un disturbo reale

La condizione di Nate è del tutto legittima, fino al nome medico specifico che le dà quando ne parla per la prima volta con Sherry. Secondo Medline Plus, l’insensibilità congenita al dolore con anidrosi (CIPA) è caratterizzata da due elementi chiave: l’incapacità di percepire il dolore o le variazioni di temperatura e una forte riduzione della sudorazione. Le persone affette da CIPA guariscono però più lentamente del normale da lesioni ossee e cutanee e possono soffrire degli effetti duraturi di lesioni che guariscono in modo non corretto. Alcuni studi stimano la frequenza della condizione a circa 1 su 125 milioni di nascite, ma è difficile ottenere stime precise a causa dell’elevato tasso di mortalità.

Come descrive Nate, la CIPA porta infatti a frequenti lesioni gravi, soprattutto ustioni e tagli, poiché si manifesta tipicamente alla nascita o nella prima infanzia. Chi soffre di CIPA spesso si morde la lingua o le dita senza saperlo, causando gravi lacerazioni. A causa dell’anidrosi (mancanza di sudorazione), molti soggetti affetti da CIPA soffrono di ipertermia (surriscaldamento) per l’incapacità del corpo di raffreddarsi con il sudore, con conseguenze spesso letali. Si tratta di una condizione estremamente grave e tipicamente letale, anche se ci sono esempi di persone che vivono in età adulta con la CIPA grazie a un’attenta gestione, proprio come fa Nate.

La rappresentazione di Novocaine dell’insensibilità congenita al dolore è accurata?

Sebbene Mr. Morfina faccia un buon lavoro nel rappresentare la completa insensibilità di Nate al dolore e al calore estremo, banalizza alcuni degli effetti più letali e meno cinematografici della condizione. Il fatto che il corpo di Nate sembri completamente normale all’inizio del film non è impossibile per una persona affetta da CIPA, ma sarebbe estremamente improbabile data l’incapacità di guarire a un ritmo normale. Come Nate nota alla mostra d’arte quando appare uno dei suoi tormentatori delle scuole medie, in gioventù è stato picchiato spesso.

Se così fosse, probabilmente avrebbe avuto problemi di sviluppo, con ferite che guariscono lentamente mentre le ossa e le articolazioni stanno ancora crescendo. Inoltre, non mostra alcuno degli effetti mortali del surriscaldamento, data la sua anidrosi, soprattutto se si considera quanto si esercita. Il film sorvola anche sul fatto che, pur non sentendo il dolore, molte delle ferite subite impediscono letteralmente al suo corpo di funzionare normalmente, impedendogli di continuare a correre e combattere. In definitiva, Mr. Morfina riprende alcuni elementi della condizione, ma ne cambia molti altri per il bene del film.