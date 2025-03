Jack Reynor entra nel cast del reboot de La Mummia

L’attore Jack Reynor è entrato a far parte del cast di La Mummia, il reboot diretto dal regista Lee Cronin, prodotto dalla Atomic Monster e Blumhouse per New Line, le cui riprese inizieranno in Irlanda e Spagna. Anche la società di produzione di Cronin, Doppelgängers, è coinvolta nel progetto. Stando a quanto riportato da Deadline, Reynor non interpreterà però il ruolo principale del titolo. Il film, il cui logline è ancora segreto, è scritto e diretto da Cronin e rappresenta la prima collaborazione tra le due società recentemente unitesi, guidate da James Wan e Jason Blum, con il Warner Bros. Motion Picture Group. L’uscita è prevista per il 17 aprile 2026.

Per Cronin si tratterà del ritorno dietro la macchina da presa dopo La casa – Il risveglio del male, che ha incassato 24,5 milioni di dollari al debutto negli Stati Uniti, 67,2 milioni a livello nazionale e 147 milioni a livello globale. In precendenza, Cronin aveva debuttato alla regia con The Hole in the Ground, presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2019, ricevendo il plauso della critica. Quesoto suo nuovo lavoro, La Mummia, è ovviamente molto atteso e il casting di Jack Reynor indica che i lavori a riguardo stanno procedendo.

Jack Reynor tra blockbuster e film indipendenti

Jack Reynor è un attore irlandese-americano pluripremiato, recentemente protagonista della miniserie di successo di Netflix del 2024, The Perfect Couple. Tra i suoi precedenti ruoli cinematografici figurano Midsommar di Ari Aster, Cherry dei fratelli Russo, What Richard Did di Lenny Abrahamson (per il quale ha vinto l’IFTA Award come Miglior Attore), Sing Street di John Carney (che gli è valso l’IFTA Award come Miglior Attore Non Protagonista), nonché Flora and Son dello stesso Carney, Free Fire di Ben Wheatley e Detroit di Kathryn Bigelow. Nel 2015, ha vinto il Dramatic Special Jury Award for Acting al Sundance Film Festival per la sua interpretazione nel film Glassland di Gerard Barrett.

Tra i suoi prossimi progetti figurano invece la seconda stagione del drama di spionaggio di Prime Video Citadel e la commedia musicale di John Carney Power Ballad. In televisione, ha recitato in On the Basis of Sex di Mimi Leder e nella serie Strange Angel di CBS All Access, coprodotta da Sailor Bear e Ridley Scott con la sua Scott Free. Inoltre, ha ottenuto fama internazionale interpretando il protagonista di Transformers – L’era dell’estinzione di Michael Bay, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.