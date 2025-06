Wonder Woman punta a un nuovo film, i fumetti preferiti di James Gunn anticipano la prossima avventura dell’eroina

Con James Gunn che ha annunciato ufficialmente che la DC sta portando avanti il progetto di un film su Wonder Woman, la domanda che tutti i fan si stanno ponendo è da dove trarrà ispirazione. Fortunatamente, i social media di Gunn sono una miniera di indizi creativi che offrono un’anteprima allettante dei fumetti che potrebbero ispirare il film in uscita.

Gunn non si è tirato indietro quando si è trattato di rivelare le sue fonti di ispirazione per i suoi prossimi film su Superman e Supergirl, citando fumetti come All-Star Superman di Grant Morrison e Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King come due delle opere che hanno ispirato i rispettivi progetti.

Quindi, non è azzardato supporre che Gunn attingerà anche ad alcuni fumetti di Wonder Woman per trovare ispirazione per il prossimo film dedicato alla principessa amazzone. Quindi, quali fumetti di Wonder Woman potrebbero essere utilizzati da Gunn come fonte di ispirazione? I suoi social media potrebbero contenere la risposta.

I fumetti di Wonder Woman che potrebbero ispirare il film DC di James Gunn

Quando si tratta di capire quali fumetti di Wonder Woman Gunn potrebbe utilizzare come fonte di ispirazione, la risposta sta ovviamente in quelli che ha letto. E quando si tratta di confermare quali titoli ha effettivamente letto, è possibile compilare un elenco piuttosto consistente basato su vari post sui social media in cui ha confermato direttamente di aver letto determinati fumetti o ha fatto commenti che implicano che abbia letto qualsiasi fumetto di cui sta parlando. Tra i fumetti di Wonder Woman citati da Gunn nel corso degli anni ci sono la serie Wonder Womandi Tom King, la serie Absolute Wonder Woman di Kelly Thompson, Wonder Woman Historia: The Amazons (2021) di Kelly Sue DeConnick, Wonder Woman (New 52) di Brian Azzarello e Wonder Woman: Dead Earth (2020) di Daniel Warren Johnson.

Per essere chiari, James Gunn potrebbe benissimo aver letto più dei titoli sopra citati. Tuttavia, queste sono le storie di Wonder Woman di cui abbiamo conferma attraverso i suoi commenti sui social media. Ad esempio, nel 2024, Gunn ha pubblicato su Threads una foto della copertina di Wonder Woman: Dead Earth di Daniel Warren Johnson, accompagnata dalla didascalia: “Ieri sera ho letto questa meravigliosa, oscura e selvaggia storia di Wonder Woman Elseworlds”. Post come questo confermano alcune delle storie di Wonder Woman che Gunn ha letto e, quindi, le storie che potrebbero eventualmente servire da ispirazione per il suo prossimo film, che è ancora in fase di sceneggiatura.

Quali fumetti di Wonder Woman non influenzeranno il film di James Gunn?

Sebbene non ci sia ovviamente alcuna conferma ufficiale su quali di questi fumetti (se ce ne sono) serviranno da ispirazione per il nuovo film di Wonder Woman, è possibile fare alcune ipotesi su quali titoli potrebbero essere scelti e quali no. Ad esempio, anche se Gunn ha elogiato Wonder Woman: Dead Earth, è improbabile che tragga ispirazione diretta dalla trama. Il fumetto è una storia cupa ambientata in un universo alternativo dopo un’apocalisse nucleare che ha devastato la Terra e decimato la popolazione umana. Tuttavia, è chiaro che Gunn era un fan di questa “cupa e selvaggia” versione di Wonder Woman, quindi potrebbe comunque prendere in prestito alcune influenze stilistiche.

Allo stesso modo, anche Absolute Wonder Woman difficilmente potrà essere una fonte di ispirazione primaria, poiché anche questo è un racconto in stile Elseworlds che reimmagina completamente Diana in un mondo più cupo e crudo plasmato da Darkseid. È anche dubbio che Gunn attingerà dalla serie New 52 di Wonder Woman, dato che in questo periodo sono stati apportati diversi cambiamenti controversi al personaggio che sono stati ampiamente criticati dai fan, come l’alterazione delle sue origini per renderla figlia di Zeus e l’accoppiamento romantico con Superman. Inoltre, Wonder Woman Historia: The Amazons è una fonte improbabile se le voci sono vere e influenzano pesantemente la serie Paradise Lost della HBO incentrata sulle Amazzoni.

Pertanto, tra i titoli sopra citati, il candidato più probabile per ispirare il film Wonder Woman di Gunn è l’attuale serie di Tom King. Detto questo, Gunn potrebbe comunque attingere elementi da altri fumetti ed è molto probabile che abbia letto altre storie incentrate su Diana che potrebbero influenzare la sua visione. In definitiva, qualsiasi discussione su quale materiale stia utilizzando come fonte di ispirazione è ancora pura speculazione. Tuttavia, dato che Gunn ha alla fine rivelato le sue ispirazioni a fumetti per Superman e Supergirl, è probabile che farà lo stesso per Wonder Woman in futuro.