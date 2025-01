Zoe Saldaña aggiorna su Avatar 3

Zoe Saldaña condivide un aggiornamento su Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar 3) da parte di James Cameron, che l’ha contattata dopo aver vinto il Golden Globe. Saldaña ha ricevuto il Golden Globe per la sua interpretazione di Rita Mora Castro nel film Emilia Pérez di Netflix, acclamato dalla critica. Ha interpretato Neytiri nel franchise diAvatar di Cameron sin dal primo film uscito nel 2009, oltre a riprendere il ruolo per Avatar: The Way of Water e a far parte del cast di Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar 3), il terzo film in uscita nel dicembre 2025.

Durante la conferenza stampa dei Golden Globes, alla quale era presente ScreenRant , Saldaña ha rivelato che Cameron si trova attualmente in Nuova Zelanda e sta tagliando Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar 3). L’attrice ha parlato di come Cameron le abbia inviato un messaggio di congratulazioni durante la cerimonia di premiazione e ha sottolineato quanto il suo sostegno e il suo incoraggiamento abbiano significato per lei nel corso degli anni. Ecco i commenti di Saldaña qui di seguito:

Ero seduta tra il pubblico e ho ricevuto un messaggio da James Cameron, che in questo momento si trova in Nuova Zelanda per girare Avatar: Fire and Ash. Dopo tutti questi anni, crede in me. Questo alimenta il mio desiderio di continuare a crescere come artista.

Cosa significa questo per Zoe Saldaña e per Avatar: Fuoco e Cenere

I commenti di Saldaña sono indicativi del legame significativo che ha con Cameron e fanno ben sperare per Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar 3). Data l’ampia cronologia del dietro le quinte di ogni film di Avatar, Saldaña e Cameron hanno lavorato insieme al franchise di fantascienza per quasi due decenni. Sebbene Saldaña sia ormai ampiamente fuori dai franchise e si sia concentrato maggiormente su film standalone come Emilia Pérez, continuerà a essere in prima linea nei film di Avatar per il prossimo futuro.

Il sostegno di Cameron, non solo in Avatar, ma anche in altri aspetti della sua carriera, ha contribuito all’esperienza ampiamente positiva che l’attrice ha avuto nella realizzazione di film tecnologicamente complessi. Per quanto riguarda l’uscita del terzo film di Avatar, il fatto che Cameron sia in Nuova Zelanda e si concentri sulla post-produzione è un buon segno che il progetto stia procedendo bene. I sequel hanno subito numerosi ritardi, ma Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar 3) dovrebbe rispettare la data di uscita prevista per dicembre 2025.