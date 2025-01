L’Universo DC conferma che un altro personaggio di James Gunn è canonico

Creature Commandos ha gettato le basi del DCU e ha canonizzato alcuni dei personaggi dei precedenti progetti di James Gunn, e il finale lo fa ancora una volta. Mentre il film di Gunn su Superman segnerà l’inizio del DCU in termini di uscita nelle sale, Creature Commandos ha battuto l’Uomo d’Acciaio per la prima posizione in classifica. Inoltre, poiché Gunn è intenzionato a trasformare l’intero DCU, compresi animazione, spettacoli televisivi, film e persino giochi, in un unico universo collegato, gli eventi di uno di essi hanno un effetto a catena sugli altri.

In generale, questo ha senso per l’universo appena riavviato, che crea una narrazione continua, con confini chiaramente definiti come i progetti DC Elseworlds per distinguere ciò che è canonico. Tuttavia, nonostante il nuovo inizio dell’universo, il lavoro di Gunn per la DC crea una certa confusione. Soprattutto perché Gunn ha dichiarato che quando una cosa viene citata nel DCU, dal DCEU, diventa canonica. Questo ha già avuto un impatto su personaggi come Amanda Waller, la sua squadra, Peacemaker, e la Suicide Squad, ma il finale della prima stagione ha introdotto un altro personaggio dell’universo dei supereroi morti.

Powered by

Creature Commandos conferma che un altro personaggio di Suicide Squad è canonico nell’U.D.C.

Dopo i terribili eventi del Pokolistan e la perdita di un altro membro della squadra, quando Nina Mazursky ha tentato di assassinare la principessa Ilana e si è vista rivoltare il coltello dalla parte del manico, la Sposa torna nella prigione in cui la Waller l’aveva precedentemente rinchiusa insieme al resto dei mostri della Task Force M. Tuttavia, la Waller è chiaramente soddisfatta del lavoro svolto dalla Sposa, che ha svelato il mistero della profezia di Circe e ucciso la Principessa Ilana nonostante le comunicazioni incrociate, e quindi ha rinnovato lo spazio per la Sposa e il resto della sua squadra.

Tuttavia, ci sono alcuni volti nuovi e alcuni personaggi di rilievo che ritornano, tra cui G.I. Robot, che è esploso all’inizio della stagione. Ma oltre a questo, un volto familiare di Suicide Squad, King Shark, è presente nel nuovo quartier generale. Questo fa pensare che la Sposa sia stata ufficialmente nominata leader del Commando delle Creature e che la sua squadra sia stata ampliata per includere diversi nuovi mostri nel suo roster in vista della prossima missione.

Il DCU ha reintrodotto Sylvester Stallone nel ruolo di King Shark per i Creature Commandos

Tuttavia, c’è un altro punto controverso che emerge da quando Re Squalo è stato introdotto in questo modo e fa un suono udibile alla sua prima apparizione. In Suicide Squad, Re Squalo è doppiato da Sylvester Stallone. Certo, la voce è stata adattata per ottenere un tono mostruoso e roco, ma l’attore dietro la voce è senza dubbio quello di Stallone nel film. Ma nei titoli di coda di Creature Commandos il ruolo è stato affidato a un nuovo attore, il popolare doppiatore Diedrich Bader.

Bader ha una lunga esperienza nel campo del doppiaggio e ha ottenuto diversi ruoli nei progetti DC, dove ha interpretato Batman, Harvey Dent e Gorilla Grodd, solo per citarne alcuni. L’ampia carriera di doppiatore di Bader ha probabilmente fatto sì che fosse una scelta solida per un piccolo cameo, che potrebbe lasciare spazio a Stallone per un ritorno, ma potrebbe anche significare che ha chiuso con il personaggio. Stallone è una grande star che probabilmente ha un prezzo elevato per apparire in ruoli di questo tipo, e potrebbe non essere valsa la pena per lui o per i Creature Commandos di affidargli un ruolo da doppiatore minore.

Sylvester Stallone tornerà nei panni di King Shark nella seconda stagione di Creature Commandos?

Ora che King Shark è stato confermato come parte del team Creature Commandos, sembra altamente probabile che King Shark torni nella seconda stagione, così come in altre parti del DCU. Anche se sarebbe interessante vedere Stallone riprendere il ruolo, non si tratta di un ruolo che spicca necessariamente, considerando che Stallone presta solo la sua voce al personaggio. Inoltre, anche se Diedrich Bader non è una grande star come Stallone, è un attore molto rispettato che ha prodotto molti grandi progetti.

Tenendo conto di tutto ciò, sembra che il recast sia probabilmente permanente e che Bader sarà responsabile del ruolo di Re Squalo da qui in avanti. Stallone continuerà ad avere una carriera fiorente anche senza questo ruolo minore, e Bader impartirà il suo classico fascino e la sua arguzia alla parte in un modo che probabilmente renderà il personaggio ancora più amabile. Tuttavia, tutto è possibile nel DCU, con Creature Commandos che apre la strada a molti altri sviluppi nei prossimi mesi e anni.