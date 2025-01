Spider-Man 4: nuovi rumor suggeriscono la presenza di due iconici personaggi

Nelle ultime settimane, le voci su Spider-Man 4 si sono intensificate: da Venom, Ghost Rider e Black Cat fino a Daredevil, Mephisto e Knull sono stati citati come possibili alleati e nemici dell’Uomo Ragno di Tom Holland nella sua prossima uscita in solitaria. Con così tante notizie contrastanti, è ovviamente difficile dare credito a una qualsiasi di esse, ma il motivo per cui sentiamo tutte queste voci è probabilmente da ricercare nel fatto che i Marvel Studios e la Sony Pictures stanno lanciando diverse idee nel tentativo di definire una storia che soddisfi tutti.

Naturalmente, non possiamo escludere la possibilità che la Marvel faccia “trapelare” dettagli falsi per depistare gli scoopers. In ogni caso, si ritiene che la sceneggiatura sia in fase di revisione, forse a causa di divergenze di opinione tra la star Tom Holland e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige, e l’ultima notizia è che il film è ancora lontano dall’iniziare la produzione proprio perché non c’è ancora una bozza definitiva per le riprese.

Una nuova indiscrezione arriva ora dall’ultimo episodio del podcast The Hot Mic. John Rocha ha infatti sentito dire che il piano sarebbe – ma sottolinea che non è certo che lo sia ancora – quello di avere Spider-Man in squadra con The Punisher (Jon Bernthal) per affrontare Hulk (Mark Ruffalo) in un’avventura di strada. Il co-conduttore Jeff Sneider ha confermato l’indiscrezione dicendo che il coinvolgimento di Golia Verde “supera il test dell’olfatto”, ma non è così sicuro della presenza di Bernthal come Frank Castle.

Spider-Man ha unito le forze con Castle e ha affrontato Hulk in diverse occasioni nei fumetti, e se lo studio sta davvero preparando i piani per un eventuale film su World War Hulk, è del tutto possibile che Banner dia il via alla sua furia distruggendo New York. Bernthal e Holland hanno già lavorato insieme in passato e sembrano essere buoni amici, per cui si potrebbe assistere a una dinamica molto divertente tra Parker e Castle che formano un’alleanza riluttante. Anche in questo caso, però, occorre attendere conferme ufficiali.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ in Spider-Man 4. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.