The Rip, la spiegazione del finale: Chi è il traditore (e cosa significano quei tatuaggi) nel thriller con Ben Affleck e Matt Damon

The Rip è un mistero intricato ambientato sullo sfondo di un raid della polizia, con la questione centrale della lealtà degli agenti che si trasforma rapidamente in una storia emotivamente potente sulla moralità. Matt Damon e Ben Affleck guidano un cast stellare nei panni di detective che recuperano un enorme bottino da un nascondiglio.

Tuttavia, tra il gruppo sorgono dei sospetti quando diventa chiaro che almeno uno di loro sta collaborando con forze esterne per appropriarsi del denaro. Il caos che ne deriva porta a una storia ricca di tensione, ma in cui il chiaro messaggio morale emerge tra sparatorie e inseguimenti in auto. Ecco il vero significato di The Rip (la nostra recensione).

Chi è il traditore in The Rip?

Uno dei grandi filoni drammatici di The Rip è la questione di quali agenti siano affidabili, che porta alla rivelazione che Mike Ro, interpretato da Steven Yeun, è quello che sta cercando di rubare la piccola fortuna. La maggior parte di The Rip prospera su questa tensione, con accuse schiette, risentimento a lungo covato e sospetti duri che crescono tra il cast.

Per gran parte del film, il colpevole sembra sempre più Dumars. Avendo informato i diversi agenti delle diverse somme di denaro in loro possesso, ignorando il protocollo standard, Dumars sembra essere l’ultimo personaggio malvagio interpretato da Matt Damon. Tuttavia, alla fine si scopre che tutto questo fa parte di un piano.

In realtà, Dumars è innocente e stava semplicemente tendendo trappole verbali nel tentativo di “creare confusione”, distogliendo l’attenzione di Bryne dal resto della squadra e attirandola su di sé. In realtà, è stato Mo a ricevere la stessa somma citata durante una telefonata minacciosa, dimostrando di essere lui il traditore.

Questo indica che è stato lui a chiamare i rinforzi e a far intervenire gli agenti. Ciò viene confermato in seguito quando Dumars sottrae di nascosto un telefono usa e getta a Mo durante un momento di tensione con Bryne. Smascherati, Mo e il suo collega corrotto Nix cercano di fuggire, ma vengono catturati.

Mentre Mo viene arrestato, Nix viene ucciso da Byrne, in gran parte per vendicare Jackie. Questo si ricollega alla visione del film sulla fiducia, poiché rivela che, nonostante il suo lato apparentemente più morbido con Desi, era il più nuovo dell’unità e il più incline a ingannare chiunque in qualsiasi situazione.

Come ha fatto Desi a finire con tutti i soldi della rapina?

Desi è un personaggio interessante e fuori dal comune in The Rip, una delle poche agenti non armate del film con un ruolo di rilievo. In quanto proprietaria colombiana della casa dove il cartello nascondeva la droga, all’inizio è facile sospettare che sia più coinvolta nelle attività del cartello di quanto lasci intendere inizialmente.

Tuttavia, con il progredire del film, diventa chiaro che Desi è una vittima innocente intrappolata nelle macchinazioni della banda. È stata Desi a contattare l’ex leader della squadra Jackie e a informarla della situazione, una circostanza che ha portato Mo e Niix a uccidere Jackie per poter cercare di rubare il denaro.

La continua assistenza di Desi le fa ottenere milioni per la sua collaborazione, con il finale che suggerisce che sia persino sotto la protezione dell’FBI. Questo dovrebbe tenerla al sicuro dai cartelli. In particolare, il leader del cartello in The Rip chiama Byrne e Dumars a un certo punto, spiegando che il cartello non è tra coloro che cercano di reclamare il denaro.

Il cartello non ha avuto nulla a che fare nemmeno con l’omicidio di Jackie, avendo apparentemente rinunciato a reclamare il denaro nella convinzione che non valesse la pena di spargere sangue sul campo o di compromettere la propria attività complessiva. Di conseguenza, sembra che l’FBI recupererà il denaro, mentre Desi avrà un lieto fine.

Questo riflette l’attenzione del film alla moralità. Sebbene i cartelli siano ben lontani dall’essere figure eroiche in The Rip, essi rappresentano una minaccia meno evidente e sono presentati più come avversari astuti. La vera minaccia del film sono i poliziotti che si credono al di sopra della legge, la cui moralità può essere ignorata in cambio di una ricompensa.

Il vero significato di The Rip

The Rip è un film sulla moralità, con una tesi centrale radicata nei tatuaggi di Dumars. Le lettere “A.W.T.G.G” sono sulla sua mano sinistra e “W.A.A.W.B” sulla destra. Come spiega a Desi, i tatuaggi si riferiscono alle ultime parole che l’agente ha detto al figlio prima di morire di cancro.

“Siamo noi i buoni?” è stata l’ultima domanda che il ragazzo ha posto a suo padre, e Dumars ha risposto: “Lo siamo e lo saremo sempre”. Questo evidenzia che per persone come Dumars, la questione del bene e del male va oltre il guadagno monetario o qualsiasi lealtà di base. Ciò gioca a favore del ruolo di Dumars come vero eroe del film.

Anche Byrne è spinto dal dolore, ma in modo più crudo. Avendo avuto una relazione con Jackie, l’uccisione di Nix da parte di Byrne quando questi cerca di prendere una pistola durante il loro scontro finale ricorda immediatamente Jackie che preme il grilletto, sottolineando quanto la giustizia sia guidata dalla rabbia.

La scena finale del film vede i due amici sulla spiaggia, dopo aver seppellito l’ascia di guerra. Guardano una bambina che festeggia l’alba e sono entrambi chiaramente commossi quando sentono la madre chiamarla “Jackie”. Questo mette in evidenza le morti che li hanno guidati per tutto il film e sottolinea ciò che hanno fatto in loro memoria.

La loro moralità alla fine guida Dumars e Byrne, sia che si tratti del desiderio di vendetta temperato dalla legge o di un padre che cerca di fare la cosa giusta mantenendo la promessa fatta a suo figlio. Mentre persone come Mo e Nix possono mettere da parte la loro coscienza morale per guadagnare dei soldi, Dumars e Byrne non ci riescono.

Mentre il thriller crea molta tensione attorno al potenziale traditore, i temi centrali del film sono più radicati nelle domande sul perché le persone fanno la cosa giusta. Ci possono essere molte motivazioni, ma alla fine spetta alle persone prendere le decisioni giuste. The Rip ripaga questa morale con un finale relativamente felice.