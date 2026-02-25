HomeCinema News2026

Il nuovo film vietato ai minori di Prime Video, sostituto di Pirati dei Caraibi, debutta con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes

Di Redazione

-

Priyanka Chopra Jonas in The Bluff (2026)
Crediti: Amazon MGM Studios

Prime Video punta tutto sull’avventura piratesca in chiave adulta e i primi riscontri sono incoraggianti. The Bluff, il nuovo thriller R-rated guidato da Priyanka Chopra Jonas, ha debuttato con un 67% su Rotten Tomatoes dopo le prime 15 recensioni, conquistando così la certificazione “Fresh”.

Il film, disponibile su Prime Video dal 25 febbraio 2026, racconta la storia di Ercell Bodden, ex pirata costretta a tornare a combattere quando il temibile Capitano Connor – interpretato da Karl Urban – riemerge dal passato per darle la caccia.

Un’avventura piratesca più brutale e adulta rispetto a Pirati dei Caraibi

The Bluff (2026) Prime Video
Crediti: Amazon MGM Studios

Il paragone con il franchise Disney è inevitabile. Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna rimane l’unico capitolo della saga con un punteggio “Fresh” (79%), mentre i sequel hanno progressivamente perso terreno sotto il 60%. Con il suo 67%, The Bluff supera quindi la maggior parte dei film della serie piratesca targata Disney.

La differenza principale è nel tono: se Pirati dei Caraibi ha sempre mantenuto un’impostazione più avventurosa e family-friendly (PG-13), The Bluff abbraccia una dimensione più oscura e violenta, come suggerisce il rating R e le sequenze di combattimento mostrate nei trailer.

La critica ha elogiato in particolare le coreografie dei duelli con la spada e le scene d’azione, definite intense e ben costruite. Più tiepidi invece i commenti sulla sceneggiatura, giudicata in alcuni passaggi prevedibile e con personaggi che avrebbero meritato maggiore approfondimento.

Priyanka Chopra Jonas al centro della scena

Secondo diverse recensioni, il punto di forza del film è proprio la performance di Chopra Jonas, descritta come intensa, vulnerabile e profondamente umana. Il suo personaggio viene accostato a una versione piratesca di John Wick: una figura segnata dal passato, costretta a combattere per proteggere la propria famiglia.

Nel cast figurano anche Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green e Temuera Morrison. Alla regia troviamo Frank E. Flowers, che ha co-scritto la storia insieme a Joe Ballarini. Chopra Jonas torna inoltre a collaborare con i fratelli Russo, già produttori della serie Citadel.

Resta da capire se Prime Video punterà su eventuali sequel: molto dipenderà dai risultati in streaming e dalla risposta del pubblico nelle prossime settimane. Intanto, per chi cerca un’avventura piratesca più cruda e meno patinata rispetto ai grandi franchise Disney, The Bluff sembra essere il tesoro più interessante del momento.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
ALTRE STORIE

