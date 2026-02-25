HomeCinema News2026

Jackass 5 sarà l’ultimo capitolo: Johnny Knoxville conferma la fine della saga

Johnny Knoxville
Johnny Knoxville e la fidanzata Emily Ting arrivano alla première mondiale della prima stagione della serie di Apple TV+ "The Studio". Foto di Image Press Agency tramite DepositPhotos.com

Un’era sta per chiudersi. Jackass 5 sarà ufficialmente l’ultimo capitolo del franchise nato su MTV oltre vent’anni fa. A confermarlo è stato Johnny Knoxville, volto simbolo della saga, in una recente intervista.

Il film arriverà nelle sale il 26 giugno 2026 e segnerà la conclusione definitiva di una delle serie più irriverenti e controverse della cultura pop degli anni 2000.

“Questo sarà l’ultimo”: la conferma di Knoxville

Parlando della nuova pellicola, Knoxville è stato diretto: “Questo sarà l’ultimo. È il momento giusto per chiudere”. Con il suo tipico umorismo nero, ha poi scherzato sul tono del film, lasciando intendere che il finale sarà caotico e fuori controllo, in perfetto stile Jackass.

Il franchise, nato come show su MTV nel 2000, è poi approdato al cinema nel 2002, trasformandosi in una saga di successo costruita su stunt estremi, scherzi al limite e un’ironia spesso sopra le righe. Knoxville aveva co-creato la serie insieme a Jeff Tremaine e Spike Jonze.

Dopo gli infortuni, un addio inevitabile

L’ultimo capitolo principale, Jackass Forever, aveva già mostrato quanto il prezzo fisico fosse diventato altissimo. Durante uno stunt con un toro, Knoxville aveva riportato un’emorragia cerebrale e diverse fratture, uno degli incidenti più gravi della storia del franchise.

Proprio a causa dei danni neurologici subiti, l’attore ha ammesso che non può più affrontare stunt realmente pericolosi. In Jackass 5 dovrebbe assumere un ruolo più da mentore o supervisore, lasciando spazio ai membri più giovani del gruppo, pur partecipando ancora ai classici momenti “gross-out” che hanno reso celebre la saga.

Il ritorno (parziale) di Bam Margera

È stato confermato anche il coinvolgimento di Bam Margera, ma solo attraverso materiale d’archivio. Margera era stato escluso da Jackass Forever dopo una controversia pubblica e legale legata alla violazione di un accordo di “wellness”. La disputa si era poi chiusa con un accordo privato.

Resta da vedere come Jackass 5 chiuderà il cerchio, ma le dichiarazioni di Knoxville suggeriscono un capitolo finale che alzerà ancora l’asticella in termini di follia e spettacolarità. Tra risate, cringe e inevitabile nostalgia, il quinto film potrebbe trasformarsi in un addio sorprendentemente agrodolce per una generazione cresciuta con stunt improbabili e sfide al limite dell’assurdo.

FOTO DI COPERTINA: Johnny Knoxville e la fidanzata Emily Ting arrivano alla première mondiale della prima stagione della serie di Apple TV+ “The Studio”. Foto di Image Press Agency tramite DepositPhotos.com

